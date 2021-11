OKD odmítá zpochybňování smluv, kvůli nimž Diamo chystá trestní oznámení

Mluvčí OKD Naďa Chattová dnes řekla ČTK, že podpisu smluv vždy předcházel přísný interní procesní postup, včetně velmi náročných a ostrých vyjednávání s dodavateli, a že smlouvy a dodatky byly vždy uzavírány s ohledem na právě aktuální plánované datum utlumení těžby a zajištění provozu dolů. Proti informacím ČT se ohradil také podnik Prisko.

Firma OKD skončila v roce 2016 v úpadku a v roce 2018 ji během reorganizace převzal stát prostřednictvím své společnosti Prisko. Diamo přebírá od OKD utlumované doly a zadalo si audit souvisejících smluv. Mluvčí Diama Jana Dronská uvedla pro ČT, že audit provedený firmou Ernst & Young ukázal několik smluv, které by podnik měl detailněji řešit. Dozorčí rada Diama pověřila ředitele podniku, aby připravil trestní oznámení.

Mezi zpochybňovanými smlouvami je kontrakt se společností PKP Cargo International. V roce 2018 se OKD zavázalo v dodatku ke smlouvě hradit za dopravu v Dole Darkov paušální platby bez ohledu na skutečný rozsah služeb a zatímco v roce 2018 za to platilo 32 milionů korun, každý další rok to bylo o 100 milionů více.

Chattová uvedla, že smlouvy i dodatky, které jsou teď zpochybňovány, Diamo prověřovalo už před převzetím dvou částí podniku OKD v prosinci 2020 a březnu 2021. Dodatek ke smlouvě s PKP Cargo o navýšení paušálu na provozování dráhy a drážní dopravy bylo OKD podle mluvčí v roce 2018 donuceno podepsat, protože jinak by nemělo zajištěnou obsluhu vlečky a expedici uhlí.

"Bez vleček by OKD nevyexpedovalo uhlí a mohlo zavřít rovnou v roce 2018 s nepředstavitelnými sociálními a ekonomickými dopady. PKP totiž smlouvu v roce 2018 vypovědělo s požadavkem na navýšení paušálu, neboť dle jejich tvrzení dosavadní paušál nekryl ani prosté náklady na údržbu vlečky se snižujícím se objemem přeprav. To prakticky znemožňuje OKD fungovat bez PKP a jejích vleček," uvedla Chattová.

OKD podle ní prověřovalo na trhu, zda by dané služby nezvládl poskytovat někdo jiný. "Nikdo jiný, levnější než PKP, ale není. Navíc paušál je postupně snižován, nikoliv zvyšován. Je třeba podotknout, že ukončením těžby žádný důl jen tak nezmizí, a i Diamo pro odvozy materiálu vlečky PKP potřebuje," uvedla mluvčí.

Další problémovou smlouvou je podle ČT kontrakt na IT služby. OKD má ukončit činnost na konci roku 2022, vedení firmy ale podepsalo dodatek smlouvy zhruba za 400 milionů na poskytování služeb až do konce roku 2025. S ohledem na plánovaný útlum dolů byla podle auditora v době podepsání dodatku potřeba rozsahu a délky poskytovaných služeb sporná a vícenáklady s ním spojené potenciálně marně vynaloženy.

"V roce 2019, kdy byl podepsán dodatek na IT služby, byl útlum těžby plánován na léta 2025 až 2030. Právě proto dodatek smlouvy na IT služby z roku 2019 upravoval postupné snižování jejich rozsahu, a to společně s útlumem. Náklady na IT se snižují rok od roku," uvedla Chattová.

IT služby jsou nezbytné i pro provádění útlumu. Podle Chattové je útlum Dolu Darkov plánován do roku 2025, což je doba platnosti smlouvy. "Totéž platí pro smlouvy na dodávky energie a dusíku. Zdůrazňované pochybnosti o délce trvání smluv a výši plateb jsou tak založeny na opomenutí časového kontextu," uvedla mluvčí.