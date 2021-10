Olma stahuje z trhu mléko v PET lahvích, může být kontaminované

Olomoucká mlékárna Olma kvůli mikrobiální kontaminaci stahuje z trhu čerstvé mléko balené do PET lahví, které má datum spotřeby do 26. října a do 30. října.