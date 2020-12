Olomoucký arcibiskup Graubner se zotavuje z nákazy koronavirem, byl propuštěn z nemocnice

Dvaasedmdesátiletý arcibiskup olomoucký a metropolita moravský podstoupil test na koronavirus 25. listopadu, kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu byl o několik dní později převezen do nemocnice.

"Mohu potvrdit, že arcibiskup byl dnes propuštěn z nemocnice k domácímu ošetřování," uvedl mluvčí bez podrobnějších informací ohledně arcibiskupovy rekonvalescence.

Arcibiskup odpoledne uvedl, že se cítí již daleko lépe, i když k plnému návratu do služby to bude ještě chtít trochu trpělivosti. "Velmi rád při této příležitosti děkuji všem, kteří se za mé zdraví modlili. Situace byla vážná a já jsem Pánu za vše poděkoval a byl připraven odejít do jeho milosrdenství, ale zároveň jsem slíbil v práci pokračovat, pokud on bude chtít," uvedl arcibiskup na webu olomouckého arcibiskupství.

Při příležitosti svého propuštění poděkoval všem, kdo se za jeho uzdravení modlili, ať už na Velehradě, v olomoucké katedrále, v kněžském semináři či v zahraničí. Zároveň věřící požádal, aby v modlitbách za úplné ukončení pandemie pokračovali.

Arcibiskup byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci poslední listopadový víkend, umístěn byl na ARO a dostával podpůrnou léčbu kyslíkem. Test na koronavirus podstoupil kvůli tomu, že se nemoc krátce před tím vyskytla v okruhu jeho blízkých spolupracovníků. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka.