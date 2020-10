Omezení volného pohybu osob: Co je dovoleno a naopak zakázáno?

"Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr. Upřednostnit je podle něj třeba písemný, elektronický nebo telefonický kontakt, dokumenty předávat jen přes podatelnu. Agendy, které nejsou nezbytné, by se podle ministra měly omezit.

"Dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci, jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření," dodal ministr. Omezit by se podle něj měl i vnitřní styk zaměstnanců v rámci úřadů.

Některé úřady už provoz omezily dříve, tvořily se ale velké fronty. Ministerstvo dopravy kvůli tomu prodloužilo platnost končících řidičských průkazů. Ministr vyzval k tomu, aby podobně byla platnost různých dokladů prodloužena všude, kde je to možné.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/mK9nHISe08 — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Pohyb v přírodě a cesty na chalupy jsou možné, mohou se jich ale účastnit nejvýše dvě osoby. Výjimka platí pro příslušníky jedné domácnosti. Podle Prymuly je omezení volného pohybu osob nejúčinnější forma prevence před šířením epidemie a dosavadní opatření to účinně nezajišťovala.

"Pokud nebudeme v kontaktu, nepotřebujeme roušky ani jiné mechanismy, protože k nákaze nedochází," řekl Prymula po jednání vlády. Dosavadní opatření podle něj nefungovala. Důvodem bylo mimo jiné to, že část obyvatel opatření nedodržovala, některé obchody také lákaly na víkendové akce, což vedlo ke shromažďování lidí. Ministr řekl, že podle průzkumů asi deset procent obyvatel opatření vůbec nedodržuje, dalších 20 procent je dodržuje jen částečně. Pokud by pohyb lidí nebyl omezen, nestačila by podle Prymuly kapacita zdravotnického systému.

Výjimka z omezení pohybu platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištění životních potřeb, dobrovolnickou výpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péče, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka. Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Prymula na twitteru napsal, že ministerstvo zdravotnictví pobyt na čerstvém vzduchu doporučuje. Dovolená v hotelu nebo penzionu možná není.

Pohyb na čerstvém vzduchu se doporučuje. pic.twitter.com/Bt24uomR3G — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Podle vládního nařízení se na demonstracích bude moct sejít maximálně 100 osob ve skupinách po nejvýše 20 lidech. Rozestupy mezi skupinami budou muset být alespoň dvoumetrové, všichni účastníci demonstrace budou muset mít roušku nebo podobný prostředek pro ochranu dýchacích cest.

Na dotaz, zda se budou podobně jako na jaře uzavírat i dětská hřiště, Prymula uvedl, že ve vnějších prostorách se mohou setkávat nanejvýš dvě osoby, ve větších počtech musí být dvoumetrový rozestup.

Prymula očekává, že pokud budou opatření dodržována, začne se epidemiologická situace měnit za dva až tři týdny. Na základě zkušenosti s vývojem vln pandemie ve světě nepovažuje za pravděpodobné, že by bylo nutné udržovat přísná restriktivní opatření ještě v době Vánoc, i když část omezení ještě bude platit. "Myslím, že určitá omezení budou, ale zdaleka nebudou taková, jaká jsou teď," řekl. Zmínil možnost povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech v době Vánoc. "Poté, co dojde k poklesu (počtu nakažených), musíme nastavit dlouhodobější výhled, abychom nemuseli brzdit a zase uvolňovat," uvedl.

Volný pohyb lidí byl omezen i v jarní vlně epidemie. Tehdy omezení trvalo od poloviny března do 24. dubna, lidé se mohli pohybovat pouze ve dvou a z domovů mohli vycházet jen kvůli cestě do zaměstnání, nezbytné cestě za rodinou nebo osobami blízkými, cestě k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou pomoc. Úřady také doporučovaly lidem, aby necestovali na své chalupy.

Na jaře byl součástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahraničí, protože v řadě evropských zemí byla tehdy epidemická situace horší než v Česku a vláda se obávala zavlékání nemoci do země. Nyní kabinet k podobnému kroku nepřistoupil. Počty nově nakažených v Česku v přepočtu na 100.000 obyvatel jsou nejvyšší v EU.