Opatření v polském pohraničí postrádají logiku. Češi se jezdí k sousedům stříhat i nakupovat

Češi žijící v polském pohraničí přiznávají, jak jim přijde humorné, že ve své zemi nemohou kvůli vládním zpřísnění využít služeb i nákupu některého zboří, aby ušli několik metrů a vše pořídili v Polsku, které funguje v omezeném módu. „U nás s nadsázkou říkáme, že kdo chce, aby se u nás nakupovalo a očkovalo jako v Polsku, musí jet do Polska. Naše rodina přejde most a pokud máme negativní test, tak máme dvanáctihodinový limit, abychom si stihli nakoupit anebo se bez karantény nechat ostřihat v tamních kadeřnictvích,“ vypráví Markéta Vyvlečková z Českého Těšína. Podotýká, že v Polsku i během koronavirové pandemie fungují všechny druhy obchodů i některé služby. „Kromě kadeřnictví jsou to například i kosmetické salóny. Povinné jsou však dezinfekce, roušky, rozestupy a omezení jedné osoby na 15 metrů čtverečních prostoru obchodu,“ dodává Vyvlečková.

Šéf strany Jurečka vyzývá vládu k inspiraci

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by se mohla česká vláda v Polsku v mnohém inspirovat, protože očividně řada věcí v sousední zemi funguje a nedochází k takovému šíření nákazy koronaviru jako u nás. „Po Tchaj-wanu, Jižní Koreji a dalších zemích zde tak máme i přímo sousední zemi, kterou bychom se měli inspirovat, jak situaci řešit. Češi by tak nemuseli riskovat a přejíždět hranice kvůli koupi bot starším dětem, což u nás momentálně jde jen obtížně. Nákupy obuvi přes internet jsou nepraktické,“ míní Jurečka, který připomíná, že lidovci v minulosti vládě také opakovaně navrhovali, aby v MHD byl povinný respirátor, což je opatření zavedené lidovci v Rakousku.

Současná situace v polském pohraničí přijde naprosto nelogická europoslanci Tomáši Zdechovskému. „Nová vládní opatření tak u polských hranic nemají vůbec žádný význam, když Čechům stačí doslova několik kroků pěšky, aby dětem i sobě nakoupili vše, co potřebují a ještě se nechali ostříhat. A paradoxní je, že v Polsku přitom nedochází k tak silnému šíření nákazy jako tady,“ tvrdí Zdechovský, podle kterého dnes například neexistuje hranice mezi Náchodem a polským městem Kudowa Zdroj.

Lidovci vládě opakovaně navrhli pomoc s chytrou karanténou a vyslali své odborníky do krizového štábu. „Opakovaně každý týden s koaličními kolegy z TOP 09 nebo ODS představujeme své návrhy na řešení současné situace v rámci AntiCovid týmu. Snažíme se hlavně pomáhat a nikoli jen kritizovat,“ konstatuje Zdechovský.

Poláci si běžně nakoupí veškeré oblečení i boty

KDU-ČSL názorně ukazuje, jak funguje Polsko v době koronavirové pandemie oproti České republice, kde je téměř vše uzavřeno. Opatření jsou momentálně platná k poslednímu lednovému dni.

Kultura: divadla, kina, muzea, umělecké galerie, komunitní centra jsou pozastaveny.

Knihovny: omezení jedné osoby na 15 metrů čtverečních prostoru, je nutné dodržovat vzdálenost nejméně 1,5 metru

Náboženská setkávání: v kostelích je limit lidí – maximálně jedna osoba na 15 m2, opět je nutné dodržovat vzdálenost nejméně 1,5 metru

Svatby, svaté přijímání, slavnosti, noční kluby, diskotéky: platí zákaz, výjimku mají sportovní taneční kluby.

Veletrhy, výstavy, kongresy a konference: mohou se konat pouze online.

Vzdělávání: žáci 1. až 3. ročníku základních škol navštěvují školu prezenčně. Studenti středních škol, studenti institucí dalšího vzdělávání a středisek odborného vzdělávání se učí distančně. Mateřské školy a školky jsou otevřeny.

Nákupní centra a velkoobchody: činnost velkých nákupních center je omezena. Jsou otevřené pouze některé služby pro každodenní život, například kadeřnické, kosmetické a lékařské služby. Zůstávají otevřené také lékárny, obchody s potravinami, kosmetika, toaletní potřeby a čisticí prostředky, renovace a stavební výrobky, předměty pro zvířata, noviny nebo knihy, nábytek. Jsou otevřeny obchodní domy se stavebními materiály a zbožím (obdobné jako u nás OBI, Hornbach), obchody s nábytkem také (IKEA). I všechny ostatní obchody jsou otevřené a lze koupit veškeré oblečení, obuv, spotřební materiál, zlatnictví, hodinářství. Obchody nejsou ničím omezovány. Platí zde pouze zákaznický limit jedna osoba/ 10 m2 v obchodech do 100 m2 a 1 osoba/ 15 m2 - v obchodech nad 100 m2.

Restaurace: fungují pouze přes výdejní okénko, restaurace v hotelích fungují s donáškou na pokoj.

Kadeřnictví, kosmetika, tetování: po celé zemi fungují v sanitárním režimu kosmetické salony, tetovací salony, kadeřnictví a kosmetičky, manikúra, pedikúra.

Hotely: aktivita hotelů je omezená. Ubytovací zařízení jsou dostupná například pouze pro zdravotníky, pečovatele, řidiče, piloty a posádku letadla, trenéry a hráče (sportovní soustředění), účastníky trestního, občanského a soudního správního řízení, pro členy diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupce mezinárodních organizací, novináře. Pracovní cesty zaměstnanců jsou povoleny.

Sport a rekreace: činnosti bazénů, aquaparků, tělocvičen, klubů a fitness center jsou pozastaveny. Výjimkou jsou bazény, tělocvičny a kluby a fitness centra působící v subjektech provádějících lékařské činnosti určené pro pacienty a pro členy národního týmu polských sportovních svazů. Od 28. prosince 2020 do 31. ledna 2021 jsou také uzavřeny sjezdovky.