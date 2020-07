Ostravský primátor také protestoval proti opatřením z dílny hygieny

Primátor Ostravy a člen představenstva ANO Tomáš Macura řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS, že se k celorepublikovým opatřením nemíní vyjadřovat, a že ta, ke kterým momentálně přistoupil sever, jsou mnohem striktnější.

"Víc sleduji situaci u nás v Moravskoslezském kraji, kde jsou přes rozvolnění opatření stále přísnější než ta celoplošná. Netroufám si je proto moc komentovat, nemaje v ruce data a rozvrstvení za celou republiku,“ komentoval změny, které ve čtvrtek oznámil šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Macura zároveň také podotkl, že přehled o celostátních opatření mu není znám právě z toho důvodu, že se primárně zabývá vývojem situace na Ostravsku.

"U nás teď přibývají nově nemocní v řádu jednotek denně. Maximum byl nárůst desíti nakažených denně v uplynulém týdnu, v průměru je to v Ostravě kolem šesti sedmi lidí, za celý kraj pak 50 až 70 lidí denně. Není to optimální, není to dobré, ale na druhé straně je stav je už stabilizovaný, naopak registrujeme dílčí zlepšení,“ informoval o výsledcích svých výpočtu.

Protesty nebyly mířeny proti vládě, nýbrž hygieně

Pondělní ostravská demonstrace s více než tisícovou účastí lidí se nesla v duchu odporu vůči plošným hygienickým opatřením z dílny krajské hygienické stanice, která spočívají v povinném zakrývání nosu a úst v MHD, vnitřních veřejných prostorách, omezení otevírací doby restaurací a pořádání akcí. Požadováno bylo i odstoupení ministra zdravotnictví.

"Demonstrace nebyly proti vládním opatřením, ale proti opatřením krajské hygienické stanice, která je nepřenositelně kompetentní k tomu, aby rozhodovala o regionálních opatřeních,“ vysvětlil ostravský primátor.

"Opatření, vůči kterým se zvedla vlna protestu, a já osobně jsem proti nim protestoval taky, byla proti opatřením hygieniků, která byly vyhlášeny minulý pátek s okamžitou, vteřinovou platností. To byl ten problém," dodal.

Pořadatele akcí, jež se měly v daný den uskutečnit, a mezi nimiž byl například také nefestival Colours of Ostrava, Macurovými slovy znamenal, že si musejí takříkajíc sbalit fidlátka a zavřít krám, což mu přijde nepřijatelné. Sám Adam Vojtěch pak později uvedl, že o postupu hygieny věděl předem.

"Jistě věděl, že se něco připravuje. Problém je v tom vyhlášení z minuty na minutu, což následně sám ministr zkritizoval. A nejen on,“ poznamenal primátor Ostravy.

Interview se pak stočilo také ke spekulacím o případném odstoupení šéfky krajské hygienické stanice Pavly Svrčinové, která sama po pondělním jednání bezpečnostní rady kraje přiznala své pochybení, a slíbila, že příště bude veškerý svůj postup konzultovat, a informovat o něm s dostatečným předstihem.

"My jsme si to vyříkali. Ve čtvrtek jsme měli znovu bezpečnostní radu, kde jsme se potkali a jasně si řekli, že pakliže by někdy mělo dojít ke zpřísnění, že je to třeba vykomunikovat dopředu. Hlavně zohlednit sociálně ekonomický aspekt. Primárně by se to veřejnost měla dozvědět nejlépe s několikadenním předstihem,“ nechal se Macura slyšet.

Ostravský primátor v závěru ještě konstatoval, že vkládal naději do projektu inteligentní karantény, která by mohla nahradit plošná opatření, k čemuž ale zatím nedošlo. "Nemůžu říct, že by nefungovala vůbec, funguje, ale je otázka, z kolika procent, do jaké míry a jestli očekávání s ní spojená byla, nebo nebyla realistická," uvedl.

Doufal ale, že zafunguje, a že sklidí své ovoce. Důležité je, aby byla uvedená do provozu minimálně do podzimu, kdy se kromě koronaviru dostaví i sezóna respiračních onemocnění.