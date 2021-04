Otevřít lesní školky pro všechny děti zatím není dle ministerstva možné

Na dotaz ČTK to dnes napsala mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. Odkázala rovněž na ministerstvo školství (MŠMT), do jehož resortu lesní školy spadají. Podle jeho mluvčí Anety Lednové je ale vyhodnocení epidemiologické situace pouze na posouzení ministerstva zdravotnictví.

Do mateřských škol se v pondělí vrátili předškoláci a mladší děti zdravotníků, učitelů, hasičů či třeba policistů. Předtím byly školky kvůli zhoršení epidemie covidu-19 od 1. března zavřené. Nově se v nich teď všichni musí dvakrát týdně testovat antigenními testy na covid-19 a děti smí být jen v neměnných skupinách do 15 osob. Povolená je také docházka dětí ve speciálních školkách a školkách při nemocnicích.

Asociace lesních mateřských škol požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby výjimkou z opatření umožnilo docházku do školek nejen předškolákům a dětem rodičů vybraných profesí, ale i ostatním. Ministerstvo by podle ní mělo rozhodnout, že pokud se například patnáctičlenná skupina nenaplní, může se doplnit dalšími dětmi. Aktuální nařízení podle ní nezohledňuje existenci malých školek, do kterých je zapsáno celkově v průměru 15 dětí, z nichž je třeba jen do pěti předškoláků.

"Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace prozatím nedovoluje obnovit docházku do MŠ v plném rozsahu, tak by požadavek Asociace lesních MŠ na obnovení docházky dětí do těchto zařízení bez věkového omezení byl diskriminační ve vztahu k dětem z klasických MŠ. Nicméně lesní MŠ jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení, takže k této věci je nutné vyjádření MŠMT," řekla dnes ČTK Schillerová. Podle ní byla nyní potřeba obnovit prezenční výuku hlavně u dětí a žáků, pro něž se dá dělat obtížně distanční výuka. "Z tohoto důvodu byla také obnovena pouze prezenční výuka u pětiletých dětí MŠ, které plní povinnou předškolní docházku," dodala.

Podle mluvčí ministerstva školství se nyní režim školek řídí mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, podle kterého je mimo jiné s ohledem na mobilitu ve veřejné dopravě nezbytné omezit docházku jen na děti s povinností předškolního vzdělávání. Tyto děti mají ve vzdělávání nejvyšší prioritu kvůli přípravě na přechod do základní školy, vysvětlila mluvčí. Speciální školy podle ní dostaly výjimku z toho důvodu, že je v nich distanční výuka problematická. Školy při zdravotnických zařízeních mají výjimku proto, že v nich není zvýšená míra kontaktů s jinými lidmi mimo tato zařízení, řekla Lednová. "Vyhodnocení epidemiologické situace je pouze na posouzení věcně příslušného ministerstva zdravotnictví," doplnila.