Ovlivňuje jídlo náš spánek? Správně nastavený jídelníček má smysl

V dnešní uspěchané době je stále více lidí obětí nesprávných stravovacích návyků. Vynechávaní snídaní nahrazených rychlými obědy a bohatou večeří bez ohledu na nutriční složení jídla má za následek kromě zdravotních problémů i problémy s usínáním.

Proto se říká, že snídat třeba jako král, obědvat jako pán a večeřet jako žebrák. Většina z nás však dělá přesný opak a dopouští se tří základních chyb. Nesnídáme vůbec a snažíme se to pak dohnat pozdní, narychlo připravenou večeří. Obědváme v časové tísni, jíme vestoje nebo v rámci chůze a nemáme žádnou pravidelnost ve své stravě. Nemáme téměř žádnou kontrolu nad tím, co vlastně jíme.

Člověk by si měl připravit na večeři to, co mu nenarušuje spánek. Důležité je, abyste nešli spát hned po jídle. Náš spánek také ovlivňuje konzumace alkoholu. Někdo si myslí, že po jedné skleničce se mu dobře usne ale opak je pravdou. Problém spočívá v tom, že po alkoholu se budete v průběhu noci budit. „Alkohol narušuje průběh hlubokého REM spánku, z toho důvodu se po jeho konzumaci můžete ráno cítit méně odpočatí,“ řekla hlavní trenérka Kateřina Hollerová z fitness centra pro ženy Contours pro server Novinky.cz.

Člověk by to před spánkem neměl přehánět ani s pitím. Je důležité si pitný režim rozvrhnout do celého dne. Nejzdravější variantou je čistá voda, která neobsahuje cukr. „Pitný režim je důležitý a správná hydratace nám pomáhá rychleji usnout a pozitivně ovlivňuje kvalitu spánku, ale nedoporučuji vypít větší množství tekutin jen několik minut před usnutím. Jedním z důvodů je třeba to, že se budete v noci budit kvůli častým návštěvám toalety,“ vysvětlujete nutriční specialistka Monika Bartolomějová z Nutriadapt Weight Management Clinic, pro server Novinky.cz. Co se týče kávy a energetických nápojů, jejich konzumace je spíše na škodu, protože způsobuji potíže s usínáním.

Na večer je dobré se vyhnout velkému množství vlákniny. Pro někoho může být nevhodné i příliš ostré jídlo. „Zeleninové přílohy večer podle mě nejsou problém, ale samozřejmě záleží na množství a celkovém složení jídla. Zásadní je, aby si to člověk odzkoušel. Podstatně horší je konzumace tučných jídel,“ dodala Bartolomějová.