Padl výjimečný trest. Soud vynesl verdikt za dvojnásobný útok sekyrou

Podle soudu si loni před Vánocemi nechal poslat na dobírku na smyšlené jméno historický revolver na konec odlehlé ulice v Aši - Mokřinách. Neměl ale v plánu za něj platit. Doručovatele udeřil sekerou. Chtěl ho zabít a zásilku si vzít, zaznělo v rozsudku.

Wächter zaútočil i na přítelkyni doručovatele, která do té doby seděla v autě. Jednadvacetiletého pošťáka a sedmnáctiletou dívku zranil na hlavě, ukradl zásilku a odešel. Revolver se nikdy nenašel. Oba napadení útok s vážnými zraněními přežili. Mladík je ale stále v pracovní neschopnosti. Útok na obou zanechal i psychické následky.

Soud obžalovanému rovněž nařídil zaplacení škody a újmy za víc než 1,9 milionu korun zdravotní pojišťovně, majiteli revolveru a oběma napadeným. Rozsudek není pravomocný, Wächter se na místě odvolal.

U soudu se přiznal. Tvrdil, že zabití doručovatele neplánoval. Sekeru si 20. prosince ráno přinesl schovanou pod bundou jen pro případ nutnosti jako donucovací prostředek, vypověděl. Prý ji chtěl jen napřáhnout a pohrozit s ní. Podle soudu ale zaútočil, protože na místě zjistil, že doručovatel je jeho bývalý spolužák, který by ho mohl identifikovat. Wächter soudu nedokázal vysvětlit, proč nakonec muži zasadil dvě rány a dívce čtyři. Napadený pošťák se z posledních sil doplazil k nejbližšímu domu, odkud lidé přivolali pomoc.

Wächter má základní vzdělání, střední školu v prvním ročníku opustil. Před žalovaným skutkem podle svých slov dlouho nepracoval, neměl peníze. Revolver si za 35.000 korun objednal údajně do sbírky. Žádné zbraně ale doma neměl a podle jeho otce k nim neměl ani vztah. I přes nízký věk byl Wächter už dvakrát odsouzen. Útoku se sekerou se dopustil v podmínce za předchozí loupež na dvou čerpacích stanicích. Na jedné z nich držel přitom v ruce nataženou kuši. Podle znalců je to agresivní, sebestředný jedinec, který neprojevuje žádnou lítost, lituje jen sám sebe. Jeho resocializaci označili znalci za prakticky vyloučenou.

Soud se pozastavil nad tím, že okresní soud dříve Wächterovi uložil za přepadení benzinových stanic jen podmíněný trest, ačkoliv se ho dopustil ve zkušební lhůtě prvního podmíněného trestu. Kdyby okresní soud poslal Wächtera za loupež do vězení, k pokusu o dvojnásobnou vraždu by nedošlo, řekl soudce. Ocenil statečnost dívky, která z auta vystoupila, když viděla útočníka nad svým přítelem, a okřikla ho. Podle soudu to zřejmě pošťákovi zachránilo život. Velmi mu pomohla také kšiltovka s plastovou výztuží, kterou měl na hlavě a která ránu sekerou ztlumila.

Wächtera původně státní zástupce obžaloval jen z pokusu o dvojnásobnou vraždu, soud přidal i pokus o podvod.