Památka, která dráždí Čechy. Na Staromáku opět roste mariánský sloup

"Je zajímavé, že tam pravděpodobně někde bude původní zakládací kámen z roku 1650, pod kterým by měla být zakládací listina," uvedl sochař. Dodal, že historicky cenný artefakt by se měl nacházet zhruba v hloubce půl metru mezi původními základovými kameny. Budou celé odkryty, očištěny a prozkoumají je archeologové, načež na ně bude umístěna základová deska nového sloupu. "Na ní teprve budeme moci dát kameny nového sloupu," doplnil sochař.

Umístění základní desky by se mělo stihnout do konce března, kdy začnou na náměstí velikonoční trhy. V době jejich konání budou práce přerušeny a staveniště vyklizeno. Stavba podstavce repliky, sloupu se sochou Panny Marie a balustrády, která ji bude obklopovat, by měla podle sochaře začít 24. dubna a podle harmonogramu prací má být do poloviny září hotovo.

Všichni, kdo se na navrácení sloupu podílejí, tak podle Váni činí zadarmo, což se týká firem i jednotlivců. Přispěla i Praha, která za běžných okolností vybírá v podobných případech poplatek za zábor staveniště. Vzhledem k umístění by poplatek podle Váni vyšel asi na milion korun, město se však rozhodlo ho odpustit. Sloup po dokončení připadne Praze.

Váňa se svým týmem na replice pracuje 23 let. "Každý rok jsme tomu věnovali zhruba dva měsíce práce," řekl sochař. Dodal, že vytvoření repliky v zásadě dotoval z jiných zakázek, například kopie sousoší pro pražskou Loretu nebo sousoší Géniů v Národním muzeu. "Tyto kopie, co jsem dělal, jsou vlastně takoví donátoři sochy pro Staroměstské náměstí," zakončil sochař.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním repliky původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to městská Technická správa komunikací udělila stavbě zábor. Podle Váni se nyní všechny organizace včetně například radnice Prahy 1 k projektu staví vstřícně.

Sochař loni repliku sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, čemuž kvůli chybějícímu záboru zabránili policisté. Poté sochař dílo nechal na lodi na Vltavě a s týmem kamenosochařů dál pracoval na jeho dokončení.

Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.