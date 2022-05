Památníkem Terezín prošly od konce války miliony návštěvníků

— Autor: ČTK

Památník Terezín uchovává památku obětí holokaustu a hrůz 2. světové války 75 let. Za dobu jeho existence prošly památkami v Terezíně miliony návštěvníků. Nejvíce do jeho provozu zasáhla revoluce v roce 1989, covid a povodně. U příležitosti výročí připravuje dvě výstavy. Nejvýznamnější investicí bude nová expozice v Muzeu ghetta, která se začne realizovat v příštím roce. ČTK to dnes řekl mluvčí památníku Stanislav Lada.