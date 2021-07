Pánov po tornádu strádá, pomoc od státu i města je téměř nulová, říká dobrovolnice. Starosta Hodonína to popírá

Napětí mezi dobrovolníky i městem vygradovalo o uplynulém víkendu. Lidé v Pánově potřebovali naftu do generátorů. „Například palivo na pohon pro centrální stan jsme nedostali, ačkoli bylo dohodnuto, že z přistavené cisterny si naftu můžeme natankovat. Nakonec nám to hasiči nedovolili,“ zlobí se Barbora Hvožďová, která zde s dalšími kolegyněmi vaří. Libor Střecha, starosta Hodonína, kam Pánov jako městská část spadá, vše kolem nafty objasňuje. „Zařídil jsem, aby dobrovolníci, kteří rozváží pomoc, dostali do svých osobních vozů naftu. Bohužel na doplnění generátorů a pohonu pro stan už prostředky nezbyly a nafta ani pro tyto účely nebyla určená. Ale dobrovolníci skutečně dostali palivo do svých aut. Je jasné, že když pomáhají, tak si ji nebudou hradit ze svého,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz šéf hodonínské radnice.

Pomocníci kromě sil obětovali na opravu i své finance

Obyvatelé i jejich pomocníci jsou po třech týdnech intenzivní dřiny fyzicky i psychicky vyčerpání. „Když ale vidíme, že pomoc od státu či města vázne, anebo je téměř nulová, někde v sobě zázračně vezmeme energii a pokračujeme. Pánov po tornádu strádá. Ze sbírky od charity, na níž se vybralo dva miliony korun, kluci-řemeslníci opravili střechy. A mnozí ještě do materiálu na opravu či renovaci vynaložili spoustu svých soukromých finančních prostředků,“ praví dobrovolnice.

Radní Střecha se ale ohrazuje, že by město i stát Pánov zasažený tornádem ignoroval. „Moc mě takové tvrzení mrzí, nezakládá se na pravdě. Město Hodonín vyplatilo okamžitě každému jednorázovou pomoc ve výši padesáti tisíc korun, kdo přišel o dům, obdržel od charity ještě čtvrt milionu korun a podporu vyplatil i úřad práce. K nikomu jsme se neobrátili zády, o co si lidé požádali, takovou pomoc dostali.“

Podle starosty byli na místě hned zaměstnanci úřadu, kteří postižené obcházeli a tázali se na další podporu. Tvrdí, že v Pánově bylo zřízeno kontaktní místo Jihomoravského kraje i města a dorazili rovněž i krizoví specialisté. „Stánek zde dokonce mělo minulou sobotu postavené ministerstvo pro místní rozvoj, které všem trpělivě vysvětlovalo pravidla čerpání dotací a pomoci. Mezi lidi chodí i odborníci z privátních nadací. Samozřejmě nemohu zapomenout na řadu dobrovolníků, kteří odvedli a odvádějí velký kus práce, za což jsem jim neskonale vděčný.“

Střecha také připomíná, že o Pánov se osobně zajímal i premiér Andrej Babiš (ANO), který místo neštěstí navštívil. „Opravdu je mně líto, když někdo vykládá, že se na Pánov zapomnělo a pomoc k tamním lidem je nulová. S tím skutečně absolutně nesouhlasím. Jedná se o nepravdivé tvrzení. Město, stát i privátní organizace vynaložily obrovské úsilí, aby každý pocítil solidaritu. Kromě dobrovolníků pomáhají i hasiči, policisté, zástupci města i kraje.“ A tak je podle něj naprosto vyloučené, že by žádná podpora neexistovala.

Barbora Hvožďová ale trvá na svém, že pomoc není dostatečná. „Představovala bych si ji jinak, když tornádo zde smetlo půlku dědiny a zabilo tři lidi, včetně malé holčičky. Stát i město ale zjistily, že Pánov je díky obětavým obyvatelům a dobrovolníkům soběstačný a poradí si sám.“ Představitel města Libor Střecha ale kroutí hlavou. „Dobrovolníci jsou k nám nespravedliví, mají pocit, že pracují pouze oni a my nic neděláme. Každopádně znovu opakuji, jak si jejich nasazení i úsilí obrovsky cením.“

Problémy způsobují kontejnery i spor kolem údajné schůzky

Hvožďová ale argumentuje konkrétním případem, který nikdo neřeší. „Včera jsem se snažila zařídit kontejnery, v nichž by se shromažďoval odpad. Nakonec jsem se dozvěděla, že si je lidé mají zaplatit sami.“ Proto se obrátila na šéfa krizového štábu Romana Knesla a napsala mu e-mail. „Když jsem mu pak volala a tázala jsem, proč mně neodpověděl, tak mně řekl, že nevěděl, co napsat. Lidé si tady už zvykají, že jsou na všechno sami.“

Živnostnice Barbora Hvožďová ve své kritice nepolevuje. Dokonce tvrdí, že starosta Libor Střecha se nedostavil na dnešní setkání v Pánově, které bylo domluvené na osmou hodinu ranní. Redakce EuroZprávy.cz disponuje od ní textovou zprávou, v níž sama o termínu schůzky píše.“ Starosta se proti skutečnosti, že do Pánova měl ráno přijet, ostře ohrazuje.

„Nedisponuji vůbec žádnou informací, že jsem měl být na Pánově v úterý ráno v osm hodin. Dodatečně jsem zprávu ověřoval i u předsedkyně osadního výboru městské části Hodonín-Pánov Martiny Švehlové a ta mně potvrdila, že žádné setkání zde nebylo domluvené. Osadní výbor spadá pod zastupitelstvo města Hodonín, a tak jeho potvrzení má svoji váhu.“ Střecha ale potvrzuje, že během dnešního dne městskou část navštíví. „Nikdo mě nikam nemusí zvát, vím, co je moje povinnost. Osudy postižených lidí mně nejsou lhostejné, jedná se o obrovskou lidskou tragédii. Neštěstí obyvatel, které znám, se mě osobně dotýká.“

Dobrovolníci v Pánově setrvají do čtvrtka. Po třech nedělích intenzivní pomoci jej opustí. „Už jsme se silami na limitu. Kluci opravovali, my holky vařily a vytvářely zázemí. Všichni jsme zde zadarmo a musíme se také vrátit do práce. Konkrétně já jsem OSVČ, a tak od doby, co tady jsem, nemám žádný příjem, zatímco někteří pomocníci si v zaměstnání vzali dovolenou a mzda jim běží.“ Hvožďová ale zdůrazňuje, že peníze nyní neřeší. „Žiji tady v okolí a nemohla jsem jen tak nečinně přihlížet. Jsme lidé a musíme si vzájemně pomoci.“

Starosta Libor Střecha s odchodem dobrovolníků počítá a je na něj připravený. „Po jejich odjezdu bude situace stejná jako všude, kde řádilo tornádo. Budeme se tedy pomalu vracet k normálnímu režimu, to znamená pokračovat v obnově celého prostoru.“