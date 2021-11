Pětině domácností seniorů může hrozit kvůli energiím bytová nouze

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pětina seniorských domácností by se mohla kvůli zvýšení plateb za energie dostat do bytové nouze. Dopadnout by to mohlo na víc než 200.000 domácností lidí nad 65 let. Uvedla to iniciativa Za bydlení, která zastřešuje organizace na pomoc lidem v tísni, akademiky i zástupce několika měst a obcí. Tiskovou zprávu zaslala ČTK.