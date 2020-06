Pieta na hřbitově v Ďáblicích: Lidé si připomněli oběti komunistického režimu

"K dnešnímu dni evidujeme asi 200 jmen, jejichž těla se nacházejí v prostoru čestného pohřebiště. Mezi nimi se objevila například jména dalších tří kněží a dvou řeholních sester umučených ve vyšetřovací vazbě na Pankráci," uvedl předseda Sdružení bývalých polických vězňů Jiří Línek.

Připomněl, že oběti komunistů byly potajmu házeny do šachet za doprovodu Státní bezpečnosti, oběti nacistů byly pohřbívány do hromadných hrobů jen o několik desítek metrů vedle. Línek zdůraznil, že ačkoliv dokumenty s čísly hrobů po roce 1968 údajně shořely, historici stále objevují svědectví o popravených a umučených vězních.

Historik Petr Blažek řekl, že je rád, že se daří rekonstruovat, kdo na pohřebišti leží. Hovořil také o exhumaci ostatků vězněné Zdeny Mašínové starší, která zemřela v roce 1956. Uvedl, že není jisté, zda se exhumace podaří, protože na rozdíl od některých dalších obětí, není jisté, v které šachtě leží. Vyzval ty, kteří by svým "vlivem a postavením" mohli přispět, aby tak učinili.

"Toto není jen záležitost Prahy, Praha na to nemá prostředky, aby exhumaci několika desítek lidí udělala. To by měl dělat stát. Stát by měl převzít zodpovědnost za to, co se tady dělo," zdůraznil historik. Vzpomínal také, že často slýchal, že není možné dopátrat se lidí, kteří na pohřebišti leží, neboť jde o "informace z druhé ruky". "Potom držíte v ruce ty knihy zemřelých a tam ta čísla máte napsaná. Jak je možné, že v roce 2020 už dávno nejsou lidé důstojně pohřbeni? dodal.

Další z řečníků, vrchní zemský rabín Karol Sidon, uvedl, že v hebrejštině slovo užívané pro mučedníky znamená zároveň "světec." Míní, že lidé, kteří byli umučeni režimem, který se vysmíval morálce a "přirozenému právu", světci jsou.

Podle kardinála Dominika Duky se na to, co se v 50. letech dělo, poněkud zapomíná. Připomněl také slova jedné z nejznámějších obětí komunismu, generála Heliodora Píky adresovaná synovi, že se nemá mstít, ale očistit jeho jméno. Podle Duky je třeba Píkova slova následovat.

Zástupci sdružení politických vězňů připomínají oběti komunismu každoročně od roku 1994. Pieta se tradičně koná den před výročím popravy Milady Horákové, Oldřicha Pecla, Jana Buchala a Záviše Kalandry.