Piknik na hranici u Soví brány: Češi a Němci "stolovali" na vlajkách EU

Na mýtinku u tzv. Soví brány mezi Jílovým u Děčína a Rosenthalem dorazilo velké množství lidí z obou stran hranice. Po rozvinutí ubrusů, z nichž některé byly v podobě vlajky Evropské unie, zasedli k odpolednímu pikniku.

Při hodování si lidé vyslechli přednášky zástupců ústecké univerzity, jejichž společným tématem byla hranice, a příspěvek německého faráře. Tlumočníci výklad překládali.

"Naše setkání umožňují lidem osobní setkání, aniž by podstupovali drahé testování na nemoc covid-19 nebo museli jít do čtrnáctidenní karantény, případně aniž by byli nuceni lhát českým policistům na hranicích o důvodech překročení hranice," řekl ČTK ústecký germanista Jan Kvapil, který je jedním ze spoluorganizátorů iniciativy Soboty pro sousedství. Dnes byl společně s přáteli u Soví brány, kde si účastníci na závěr setkání zazpívali titulní píseň ze seriálu Včelka Mája.

Cílem setkávání sousedů na hranicích je podle Kvapila vzkázat politikům a vládám, aby hranice co nejrychleji otevřeli, protože jejich uzavření nemá žádné zdravotní opodstatnění, a naopak neúměrně zvyšuje riziko velkých hospodářských, kulturních i sociálních následků v pohraničních regionech.

Setkání se konalo potřetí od uzavření hranic. Míst, kde se lidé potkávají, přibylo. Celkem 16 se nachází podél česko-saské a česko-bavorské hranice od Lužických hor přes Krušné hory až po Šumavu.

Účastníci setkání v Labských pískovcích, při kterém nechyběly řízky, štrúdl, šampaňské či slivovice, si přejí, aby se výpravy na hranici konaly i po otevření hranice. Mohla by tak podle nich vzniknout v pohraničí nová tradice.