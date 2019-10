Plzeň pláče. V rodišti Karla Gotta vyvěsili černou vlajku

Kondolenční kniha se v mázhausu plzeňské radnice objeví kolem 14:30. "Mázhaus bude dnes otevřený mimořádně do 21:00. Kniha tam bude minimálně do konce týdne. Pokud bude zájem lidí velký, tak tam zůstane i příští týden," uvedla mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková. Lidé mohou do kondolenční knihy psát poslední vzkazy rodině zesnulého zpěváka. Město také na obrazovce v mázhausu začne v příštích dnech promítat smyčku z fotografií z akcí v Plzni, jichž se Karel Gott zúčastnil.

"Karel Gott byl díky svému neúnavnému úsilí a mimořádnému talentu jednou z nejvýraznějších osobností naší země. Plzeň si vždy vážila a bude vážit jeho úspěchů, svým dílem významně přispěl i k prestiži našeho města. Zprávu o jeho úmrtí přijímám se zármutkem,," uvedl Baxa v tiskové zprávě.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí doma se svými blízkými, řekla dnes ČTK jeho manželka Ivana Gottová. Zpěvák v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.

"Malou útěchou mi může být to, že jsem měl možnost panu Karlu Gottovi letos za město Plzeň darovat k jeho životnímu jubileu speciální dárek, jenž ho potěšil," dodal Baxa. Město Plzeň v červenci Gottovi k narozeninám darovalo sedmnáctilitrový dřevěný soudek s dvanáctistupňovým plzeňským pivem, na přední straně soudku byla vyryta slova: Plzeň Mistrovi.

Karel Gott vydal skoro tři stovky alb, první v roce 1965, na kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Populární je i v Německu či Rusku.