Plzeň se chystá na návštěvu amerického ministra Pompea

Položením květin u památníku Díky, Ameriko! si připomenou 75. výročí konce druhé světové války a osvobození Plzně americkými vojáky. Při té příležitosti Pompeo přednese projev. ČTK to dnes sdělily ministerstvo zahraničí a mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Návštěvu města zakončí Pompeo v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde bude s Petříčkem jednat o bezpečnostní spolupráci mezi ČR a USA, obchodních tématech a mezinárodních vztazích s důrazem na Čínu a Rusko. Pobyt v Plzni si vyžádá omezení v dopravě. Jeho rozsah bude upřesněn.

Cestu do Plzně zvažoval Pompeo již dříve, a to u příležitosti letošních květnových oslav 75. výročí osvobození města americkou armádou, uvedla Barborková. Plány na velkolepé oslavy, na které přijíždějí kadoročně desetitisíce lidí, ale zmařila pandemie koronaviru. Plzeň tradiční akci u ulicích zrušila a přesunula ji do virtuální podoby. Uskutečnila sedmihodinové on-line vysílání na internetu.

"Jsem hrdý na to, že si Mike Pompeo vybral k návštěvě právě Plzeň, která je tolik propojená s americkou historií. Každoročně si květnovými slavnostmi připomínáme těžce získanou svobodu, kterou nám právě američtí vojáci v květnu 1945 přinesli. O to více, že jsme o ni záhy přišli. Plzeňané jsou vděční za možnost si osvobození připomínat a radují se ze setkání s veterány," řekl primátor Martin Baxa (ODS). Podle něj je pro celou ČR důležité si připomínat, že naše a americké dějiny jsou propojeny.

Baxa připomněl, že Plzeň v lednu uskutečnila svou dosud největší prezentaci v USA. Při pětidenní cestě do Washingtonu a New Yorku plzeňská delegace zvala na květnové Slavnosti svobody. Zástupci města díky spolupráci s CzechTourism představili Plzeň dvěma desítkám amerických médií, navázali diplomatické styky s velvyslanectvím ČR v USA a také s Ministerstvem zahraničních věcí USA a s dalšími institucemi. "Jsem přesvědčen, že zejména tyto aktivity posílily význam důležitých historických milníků a představily Slavnosti svobody právě za oceánem, v domově veteránů, kteří osvobozovali Plzeň," dodal Baxa.

Do Plzně přijela americká armáda 6. května 1945. Plzeň byla posledním velkým městem, které v Evropě osvobodila 3. armáda generála George Pattona. Za komunistického režimu si Plzeň nesměla připomínat, že město osvobodili Američané. První svobodné oslavy se uskutečnily v roce 1990 a od té doby na ně každoročně přijíždějí z USA i veteráni, kteří město osvobozovali.