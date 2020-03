Po kontrolách na hranicích putovalo šest lidí do karantény

Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob, oznámila dnes policie na twitteru.

Za uplynulých 24 hodin bylo na HP zkontrolováno 35 834 vozidel, z toho změřená teplota u 9 615 osob. Policisté odstavili 65 vozidel s podezřením na koronavirus a do karantény připravili 6 osob. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 10, 2020

Mimořádná opatření na hranicích platí od pondělních 07:00. Policisté, hasiči a celníci na desítce přechodů namátkově kontrolují přijíždějící a upozorňují je na rizika spojená s koronavirem. Policisté cestujícím předávají letáky s informacemi o viru a o přijatých opatřeních v češtině i několika cizích jazycích. Hasiči lidem namátkově měří teplotu.

Vláda v pondělí rozhodla, že na přechodech, kde platí mimořádná opatření, vznikne zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Část výbavy na hranicích poskytne armáda, například zdravotnické kontejnery, které jsou součástí polních nemocnic. Aby se odběr vzorků zefektivnil, posílí armáda činnost integrovaného záchranného systému také vlastním zdravotním personálem.

Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. "Jestliže bude pozitivní, tak budou transportováni do příslušného zařízení a svěřeni do péče lékařů," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Povinnost nechat se otestovat a vyčkat na pokyny na základě výsledků testů by mělo obsahovat chystané mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Opatření mohou začít fungovat od chvíle, kdy na hranicích budou k dispozici zdravotníci a armádní technika.