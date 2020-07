Česko má problém s velkým počtem sebevražd. Koronavirus to může ještě zhoršit

"Na počátku mi tak úplně nedocházelo, co se děje. Myslel jsem, že to bude kratší, že se to nějak rychleji vyřeší. V rámci karantény jsem nikam nemohl chodit, ani do školy, ani do práce, rozpadl se mi režim. Chodil jsem později spát nebo spát nemohl, měl jsem různé úzkostné myšlenky a pocity, negativní emoce. Neměl jsem energii nic moc dělat, k čemukoliv se donutit,“ sdělil serveru irozhlas.cz třiadvacetiletý student Martin, na jehož psychice se krizový stav velmi neblaze podepsal.

Sám v tom rozhodně nebyl, jelikož samotná krizová linka 1212 hlásila vytížení z důvodu nadměrného počtu telefonátů, z nichž více než třetina se týkala zhoršení duševního zdraví. Nejinak na tom byly Linka bezpečí či Linka pro seniory provozovaná centrem Elpida. Ta zaznamenala nárůst počtů hovorů o více než trojnásobek.

"Lidé volali s tím, že se jejich stav výrazně zhoršuje, že to na ně opravdu doléhá, mají větší psychické problémy a potíže se spánkem. Někteří se uchylovali k nadměrnější konzumaci alkoholu," nastínila vedoucí linky Kateřina Bohatá.

Podle květného výzkumu Národního ústavu duševního zdraví se riziko sebevražd během karantény zvýšilo až o třetinu, přičemž lze očekávat, že se na podzim ještě zvýší. Češi mají dlouhodobý problém v boji se sebevraždami. Nejčastějšími případy lidí, kteří se sami dobrovolně usmrtí, bývávají zpravidla senioři, lidé do 24 let a muži.

Málo krizových center

Koordinátor Národního plánu prevence sebevražd Alexandr Kasal se nechal slyšet, že je nezbytná osvěta a vzdělávání nejen veřejnosti, nýbrž i pedagogů, lékařů a mediálních pracovníků.

"Dalším partnerem v této oblasti mohou být lékárníci, pokud by byli schopni rozpoznat varovné příznaky a současně například při objednávce většího množství léku, který je možné tímto způsobem zneužít, byli schopni nějak intervenovat," řekl koordinátor.

V rámci prevence se proto zamýšlí také snížení dostupnosti některých medikamentů, jelikož nejčastějším způsobem sebevraždy je předávkování. Dalším opatřením by mělo být i větší zabezpečení železničních tratí, jelikož se spousta lidí pokouší vzít život tím, že si lehne na koleje.

"Prevenci na železniční síti si potom můžeme představit buď jako stavbu bariér, nebo i značení, kde by mohly například být uvedeny kontakty na krizovou pomoc, pokud by tam dorazil někdo, kdo třeba není zcela rozhodnut," řekl Kasal.

Rovněž se také počítá se vznikem krizových center ve všech regionech, jelikož jich je momentálně pouze pět. "Dostupnější krizové služby, které se nezavřou, když je krize. To je úplně zásadní,“ vysvětlila Marie Salamonová, která je jednou ze zakladatelek organizace Nevypusť duši. "Dvě jsou v Praze, jedno v Brně, v Ostravě a v Trutnově. Všechna měla během karantény zavřená lůžka," podotkla.

Na plnění uvedených cílů bude dohlížet Rada pro duševní zdraví, jíž předseda český premiér Andrej Babiš (ANO). Díky tomu by měla být zajištěná spolupráce mezi jednotlivými resorty, která je dle Salomonové klíčem k úspěchu. Celkový objem investic do opatření by měl činit 300 milionů korun.