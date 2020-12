Podnikatel Chlup dostal sedm let vězení, dle soudu se pokusil o podvodné získání firmy

Podle čtvrtečního verdiktu má Chlup zaplatit peněžitý trest 1,5 milionu korun, soud mu také na deset let zakázal působit ve statutárních orgánech firem. V trestu je zahrnut i rozsudek Vrchního soudu v Praze, který Chlupovi v úterý pravomocně uložil pět let v případu úvěrového podvodu v později zkrachovalém Metropolitním spořitelním družstvu (MSD).

Chlup se podle obžaloby pokusil ukrást skupinu 15 společností, které vlastnily například pražský hotel Pyramida či hotely Orea v Mariánských Lázních, Brně, Harrachově a Špindlerově Mlýně, uvedly HN. Představitelé skupiny podali trestní oznámení poté, co Chlup přišel do banky s plnou mocí a chtěl změnit přístupová práva k účtům. V obchodním rejstříku už byl údajně Chlup zapsán jako majitel.

Podnikatel podle HN tvrdí, že je sám poškozený. Uvedl, že měl zájem koupit jednu z administrativních budov Cimexu. Následně se mu prý ozval ředitel Cimexu Miroslav Kosnar s nabídkou, že mu prodá celou skupinu. Chlup tvrdí, že mu Kosnar slíbil, že mu na transakci Cimex půjčí a podepsal mu prý plnou moc, aby firmy ze skupiny Chlup zastupoval.

Soudkyně Iveta Havlíková Chlupově obhajobě neuvěřila. "Pokud by jednal v dobré víře, odpovídalo by tomu následné jednání. Měl by zájem převzít účetnictví a provést hloubkový audit. On ale pokoutným způsobem vytvářel dokumenty, aby změny proběhly bez vědomí vlastníků společnosti," uvedla podle HN. Motivem Chlupova jednání podle ní nemusela být jen snaha dostat se k majetku firmy, ale také možnost tzv. výpalného za její případné vrácení.

Chlup má podle nepravomocného rozsudku Kosnarovi zaplatit 200.000 korun, uvedly HN. Dva roky byl totiž odstaven z funkce ředitele, vrátil se do ní až letos. Firmu samotnou soud odkázal s nárokem na náhradu škody na civilní řízení.

Chlup čelil obžalobě také v případu úvěrového podvodu ve zkrachovalém MSD. Vrchní soud v Praze mu za něj v úterý pravomocně potvrdil pětileté vězení. Druhému obžalovanému, znalci Vlastimilu Hudečkovi, původní pětiletý trest odvolací senát zvýšil o dva roky. Muži podle státního zástupce způsobili kampeličce škodu 19 milionů korun.