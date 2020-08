Chce to cizince, našinci restaurace nezachrání, stěžuje si Pohlreich

"Je to smutný příběh. V hospodě, která byla plná, najednou nebyl nikdo nebo třeba třetina lidí. V současné době je proslulá Praha 1 nejhorším místem na podnikání v celé zemi,“ nastínil šéfkuchař v interview pro stanici CNN Prima NEWS. Sám nyní v této městské části vlastní tři restaurace Café Imperial, Next Door by Imperial a Divinis.

Navíc ani nespatřuje případné dobré řešení současného stavu. "Žádnou zázračnou možnost nevidím. Stokrát omílané rozvozy nebo snížení cen a podobně nefungují. Na trhu chybí miliardy korun každý měsíc, které do Česka přivezli cizinci. Česká republika sama restaurační Prahu uživit nedokáže,“ upozornil s dodatkem, že regionální restaurace měly nejlepší sezonu za poslední roky.

Praha potřebuje lidi, kteří by utráceli prachy

"Ale specificky na Praze 1, kde mám všechny tři své podniky, peníze nejsou a nevím, kdy budou. V tuto chvíli je to velice náročné,“ řekl Pohlreich s tím, že krize nekončí. "Myslím, že z toho ještě zdaleka nejsme venku. Otázkou je, jak dlouho budou restaurace schopné se udržet při snížených tržbách, protože náklady zůstávají prakticky stejné, jako byly. Tedy alespoň u nás v restauracích. Docela veliká restaurační skupina to například ze dne na den zabalila,“ varoval před kritickými scénáři.

Sám se přitom rozhodl využít pomoci od státu v podobě takzvaného programu COVID. "To je taková náplast, ale rozhodně neznamená stoprocentní řešení situace. Potřebujeme tržby, chybí nám lidi, kteří by v Praze utratili prachy, jinak nám nikdo jiný nepomůže. Vlastně ani nedává smysl držet restaurační místa, když do hospod nikdo nechodí,“ nechal se slyšet jeden z nejznámějších šéfkuchařů v Česku.

Pokud jde o hojně probírané téma dražšího piva, vysvětlil Pohlreich, že ani jeho zdražení v řádu korun nijak neohrozí jeho spotřebu. "Švejk říkal, že vláda, která zdraží pivo, padne. Nevím, jak by to dopadlo, záleží na tom, o kolik by to bylo,“ sdělil.

Za zmínku také stojí, že lidé dnes pijí pivo jinak, než tomu bylo dřív. "Přijdou například do jedné hospody, dají si tři kousky, pak se na mobilu smluví, že půjdou zase jinam. Už to není to tradiční. Staří mazáci tam samozřejmě sedí a lejí to do sebe, ale mladší lidi po hospodách více cestují,“ vysvětlil Pohlreich.