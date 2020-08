Pokračuje kauza sportovních dotací. Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, hájí se Kratochvílová

Ženě hrozí pět až 12 let vězení, a to za údajné přijetí úplatku od tehdejšího předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty (FAČR) a dále za pokus o zneužití pravomoci, o dvojí zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a o porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Obžaloba tvrdí, že Kratochvílová v roce 2017 nezákonně ovlivňovala rozdílení dotací, a to v souladu s pokyny svého milence Pelty a také na základě přání dalšího obžalovaného, šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty.

"Ten příběh se skutečně nestal," řekla dnes exnáměstkyně u pražského městského soudu. Obžaloba je podle ní absurdní a záměrně staví do souvislosti nesouvisející skutečnosti z nezákonně získaných odposlechů. "A priori předjímá můj špatný úmysl a vinu," uvedla.

"Musím důrazně odmítnout, že bych se nějakého skutku popsaného v obžalobě dopustila. Ani jsem se jich dopustit nemohla. Činnost náměstkyně jsem vykonávala v souladu s právními předpisy, s pokyny nadřízených a v souladu s nejlepším vědomím a svědomím," prohlásila.

Kratochvílová, která v dané době bydlela s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD), připustila, že její nástup do funkce náměstkyně nebyl správný. Nikoliv však vzhledem k tomu, co jí klade za vinu obžaloba. "Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, který nešlo zastavit. Byli jsme pod palbou termínů, které se musely plnit," popsala.

Žena tvrdí, že ohledně nástupu do funkce váhala a argumentovala Valachové "svým chabým povědomím ve sportovní oblasti". Původně si podle vlastních slov myslela, že pozici bude zastávat jen dočasně, a to tři měsíce.

Kratochvílová také řekla, že Valachová od svého nástupu na ministerstvo řídila jakožto právnička celou oblast sportu sama, a to včetně tvorby investičních i neinvestičních programů. Exministryně má v kauze dotací postavení svědkyně.

V případu čelí obžalobě pět lidí, FAČR a ČUS. Ministerstvo po nich žádá náhradu škody 1,116 miliardy korun. Kratochvílová byla z obžalovaných jediná, koho soud nevyslechl už při červnovém zahájení hlavního líčení. Omluvila se tehdy s tím, že je hospitalizovaná v Brně.