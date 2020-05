Pokus o vraždu v Německu: Podezřelý dopaden v Česku, soud ho poslal do vazby

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Středočeský krajský soud dnes poslal do vazby cizince, který je podezřelý z pokusu o vraždu partnerky v Německu. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Hana Černá. Dvaatřicetiletého muže zadrželi policisté v úterý na dálnici D1, do Česka utekl spolu s 1,5letým synem.