Pokus o vraždu v Plzni. Ukrajinec si trest odpyká, Nejvyšší soud zamítl dovolání

V dovolání se Ukrajinec neúspěšně domáhal překvalifikování činu na mírněji postihované ublížení na zdraví a výtržnictví, za které původně dostal u Krajského soudu v Plzni šestiletý trest. NS dovolání odmítl, rozhodnutí je dostupné v jeho databázi.

Podle Šovheňukovy obhajoby se nepodařilo s jistotou prokázat jeho přímý či nepřímý úmysl poškozeného usmrtit. NS ale například připomněl, že pachatel útočil na trup a životně důležité orgány.

"Je zjevné, že obviněný se nemohl spoléhat na žádnou okolnost, která by mohla zabránit smrti poškozeného. S tou musel být při zjištěném způsobu útoku srozuměn a ona také objektivně a reálně hrozila," stojí v rozhodnutí. Soud také uvedl, že Šovheňuk neměl žádný důvod použít zbraň. Pokud by svého jednání zanechal, konflikt by skončil, zdůraznil soud v rozhodnutí.

Za pokus o vraždu hrozilo cizinci deset až 18 let, vrchní soud mu tedy uložil trest na dolní hranici sazby. Přihlédl k Šovheňukovu věku a k lítosti, kterou projevil. Součástí rozsudku je i desetileté vyhoštění Šovheňuka z ČR a úhrada nákladů léčení.

Incident se stal 3. listopadu 2018. Před sobotní půlnocí se na Klatovské třídě potkaly dvě skupinky lidí - opilý, tehdy dvacetiletý Šovheňuk s dvěma staršími bratry a sedmadvacetiletý muž ze západních Čech s kamarádem a přítelkyní. Šovheňuk a jeho budoucí oběť se dostali do potyčky, strkali se a spadli na zem. Když se postavili, vytáhl cizinec nůž typu motýlek a nejméně pětkrát jím bodl. Svého soka zasáhl dvakrát - do břicha a do hrudníku. Zbylé rány zachytila bunda napadeného. Napadený muž je následkem zranění invalidní.