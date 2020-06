Policie ČR předala do Německa cizince, je podezřelý z pokusu o vraždu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie předala do Německa cizince podezřelého z pokusu o vraždu partnerky. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Muž na počátku května v sousední zemi údajně pobodal ženu, se kterou měl 1,5 letého syna. Následně spolu s chlapcem utekl do Česka. Policisté ho zadrželi v autě na dálnici D1 na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu.