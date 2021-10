Policie eviduje nedodržování opatření u voleb. V Brně anonym nahlásil bombu

Policie také dnes při volbách zaznamenala případy, kdy lidé porušovali opatření proti šíření koronaviru. Bylo jich ale méně než v pátek. V Brně se zabývala anonymním oznámením o uložení bomby ve volební místnosti, hlasování se to ale nedotklo. Policie to dnes uvedla na twitteru. Volby do Sněmovny začaly v pátek odpoledne, hlas mohou lidé odevzdat do dnešních 14:00.