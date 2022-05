Policie kvůli střelbě pohraničníků stíhá exministra Kincla

Kincl podle ÚDV nepřijal žádné konkrétní opatření k tomu, aby zabránil příslušníkům Pohraniční stráže použít střelnou zbraň proti lidem, kteří se pokoušeli překročit hranice a zároveň pohraničníky nijak neohrožovali.

"Coby úřední osoba v úmyslu způsobit jinému závažnou újmu nesplnil povinnost vyplývající z jeho pravomoci, čin spáchal na jiném pro jeho politické přesvědčení a zneužil tísně jiného,“ citoval Ekonomický deník z usnesení o zahájení stíhání. Podle serveru SeznamZprávy odmítl Kincl při výslechu na policii vypovídat.

ÚDV zmínil mimo jiné případ dvou občanů NDR Kerstin Traurweinové, rozené Hahnové, a Ullricha Traurweina. V roce 1988 je pohraničníci zranili a vypálili na ně nejméně 221 střel.

Ekonomický deník uvedl, že ÚDV se původně letos v únoru rozhodl Kincla nestíhat s tím, že se nepodařilo dohledat archivní dokumenty dokazující, že by ministr o oprávnění pohraničníků použít střelnou zbraň věděl.

Trestní oznámení kvůli úmrtím na hranicích podala Platforma evropské paměti a svědomí, která se zabývá objasňováním zločinů totalitních režimů. Policie pak obvinila některé bývalé představitele režimu - konkrétně bývalého předsedu vlády Lubomíra Štrougala, dalšího někdejšího ministra vnitra Vratislava Vajnara a bývalého tajemníka ústředního výboru KSČ Jana Fojtíka. Úřad stíhal také někdejšího generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše, který ale následně zemřel.

Pražské městské státní zastupitelství stíhání sedmadevadesátiletého Štrougala a o šest let mladšího Vajnara původně zastavilo s ohledem na jejich duševní stav. Po zásahu Ústavního soudu si nyní nechává zpracovat nové znalecké posudky k tomu, zda jsou Štrougal, Vajnar a Fojtík schopni chápat smysl trestního řízení. Posudek dělá Psychiatrická nemocnice Bohnice, odevzdat ho měla do března. "Znalecké posudky dosud vypracovány nebyly. Lhůta pro skončení vyšetřování je posunuta do 5. června 2022," sdělil na dotaz ČTK před dvěma týdny mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.