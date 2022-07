Policie na jihu Moravy za necelý týden zajistila 147 migrantů

Podle mluvčího šlo v drtivé většině o syrské uprchlíky, kteří do ČR téměř vždy přicestovali ze Slovenska. "Hlídky nelegální cestovatele odhalují především ve vlacích, nákladových prostorech kamionů, osobních automobilech, ale v neposlední době také v dodávkových vozech, přitom policisté nezřídka spolupracují i s Leteckou službou Policie České republiky," uvedl mluvčí. Doplnil, že při vyhledávání uprchlíků hlídky často používají i nejmodernější techniku, kterou jsou například drony, nebo speciální přístroj, jenž dokáže odhalit ukryté migranty pomocí zachycení tlukotu srdce.

Nezřídka ale takzvanou zelenou hranici cizinci překonávají i pěšky. Cílová destinace zůstává pro migranty stejná, jde o státy západní Evropy.

"V těchto dnech se ale jihomoravským policistům podařil i nejeden kapitální úlovek. Například ve středu dopoledne hlídky na Břeclavsku odhalily i dva převaděče, kteří ve dvou dodávkách převáželi několik nelegálních migrantů," uvedl Vala. V jednom případě prchající dodávku musela svým služebním vozem zablokovat až břeclavská prvosledová hlídka, která pak řidiče a spolujezdce za použití donucovacích prostředků zpacifikovala. V nákladovém prostoru se tísnilo dalších osm lidí.

Oba muži jsou v policejní cele, jsou podezřelí ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Za to jim v případě prokázání viny hrozí až pět let vězení.

Naposledy policie sedm migrantů odhalila ve čtvrtek večer poblíž Hrušek na Břeclavsku. Před hlídkami se chtěli ukrýt v kukuřici. Policisté po zajištění migrantů zjišťují, odkud cizinci do Česka vstoupili a zda nepožádali o azyl v jiné zemi. Vráceni bývají právě buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali. Požádat o azyl mohou také v ČR.