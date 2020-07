Policie nezákonně zasáhla proti nezletilým migrantům? Žaloba se musí řešit, nařídil NSS

OPU v žalobě namítá, že je nezákonné umístit cizince do zařízení, jehož podmínky neodpovídají zákonu, tedy do takového, které nesplňuje podmínky pro zajištění nezletilých cizinců. Ti se do Česka dostali v lednu.

OPU podala žalobu i proti samotnému zajištění policií. Krajský soud ji zamítl, NSS tento rozsudek i rozhodnutí policie v případě jednoho z pětice cizinců zrušil. O dalších čtyřech případech ještě soud nerozhodl. "Soud zdůraznil, že ve věci tak mimořádné, jakou je zbavení osobní svobody osoby, která může být nezletilou, je nutné klást důraz právě na zjištění věku, a to rychlou, ale i adekvátní metodou. Soud upozorňuje, že lékařská metoda použitá v daném případě je méně přesná než jiné novější metody. Zároveň kritizuje práci krajského soudu, který 'vůbec neřešil' pluralitu výsledků vyšetření kostního věku dle různých metod," uvedla Sedláčková.

OPU se podle Sedláčkové snažil Afgháncům pomoci podle práva, avšak ti po otevření hranic po koronavirové epidemii odešli do zahraničí za svými příbuznými.

"Po propuštění ze zařízení jsme jim poskytli komplexní právní poradenství. Problematická v tu chvíli bylo, že se nám nepodařilo prokázat před českými soudy jejich nezletilost. Z toho důvodu se jejich případem odmítl zabývat Orgán sociálně-právní ochrany dětí a nebylo možné jim zajistit podmínky adekvátní jejich věku, především umístění do zařízení pro děti. Pětice Afghánců se zřejmě rozhodla pokračovat na své cestě za příbuzným, ztratili jsme s nimi kontakt," uvedla Sedláčková. Doplnila, že Afghánci utekli ze země kvůli tomu, že jejich rodiny jsou tam pronásledované, a kvůli tomu se tam nemohli ani vrátit.