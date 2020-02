Policie obvinila muže za smrt jeho známého v kanálu, hrozí mu až 18 let vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie obvinila třiadvacetiletého muže, který podle ní loni na podzim v Praze škrtil tkaničkou svého o šest let staršího známého a v bezvědomí ho pak hodil do kanálu, kde se utopil. Mladík se k činu přiznal, motiv svého jednání ale policistům nevysvětlil. Za pokus o vraždu, usmrcení z nedbalosti, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod mu v případě odsouzení hrozí deset až 18 let vězení.