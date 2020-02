Policie požádala firmu OKsystem o podklady k zakázce MPSV

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes požádali společnost OKsystem o podklady k jedné nabídce do soutěže ministerstva práce, která se teprve vyhodnocuje. Firma s policií spolupracuje. ČTK to sdělil ředitel a místopředseda představenstva společnosti Vítězslav Ciml. O jakou nabídku a soutěž se jedná, neupřesnil. Firma OKsystem zajišťuje od 90. let informační systémy ministerstva práce. Resort pořizuje systémy nové.