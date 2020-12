Policie prověřila 4200 restaurací a barů, vládní nařízení jich porušila jen hrstka

Celkový počet restaurací, výčepů a dalších stravovacích provozoven v Česku je podle dřívějších údajů Asociace malých a středních podniků a živnostníků přibližně 40.000.

Bary, restaurace a další stravovací zařízení musí od středy nově zavírat nejpozději ve 20:00, a to včetně výdejních okének. Restrikce se netýká rozvozu jídla. Zakázána po celý den je konzumace alkoholu na veřejnosti. Na všech trzích je zakázán provoz stravovacích služeb a prodej alkoholu. V pondělí o tom rozhodla vláda.

3/3 V rámci celé republiky provedli policisté 4 189 kontrol restaurací a barů, z nichž 4 173 neporušilo žádná nařízení. V deseti případech bylo porušení nahlášeno správnímu orgánu, uložena byla 1 bloková pokuta a v pěti případech byl prohřešek vyřešen domluvou. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2020

"Provozovatelé, kteří veřejně avizovali, že neuzavřou své provozovny po dvacáté hodině jako vyjádření protestu proti opatřením vlády, tak učinili v řádu jednotek," uvedla policie. Policisté podle vyjádření na twitteru standardním způsobem kontrolují dodržování vládních nařízení, neprovádějí ale žádné celorepublikové masivní akce ani zátahy. "Ani včera (ve středu) nedocházelo ze strany provozovatelů restaurací k zásadnímu porušování opatření," doplnili policisté.

Akci občanské neposlušnosti iniciovali například zaměstnanci pivovaru Malý Janek ze středočeských Jinců. Policie protest ukončila do hodiny. Policisté dorazili i do restaurace U Rady v centru Ostravy, jejíž majitel se k nesouhlasu s opatřeními připojil, podnik ozdobil vlajkami a nechal i po 20:00 otevřený. V Praze pak policie dorazila do restaurace Šeberák, jejíž majitel porušení opatření vysvětlil ztrátou důvěry ve vládu. Stravovací podniky považují nové nařízení za diskriminační, ekonomicky je poškozuje.