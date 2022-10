Policie se zabývá tlačenicí ve Slušovicích, prověřuje kamery a vyslýchá svědky

Kriminalisté případ prověřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Nelze vyloučit, že by skutek mohl být překvalifikován na obecné ohrožení, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Tak jako každý případ, i tento případ se vyvíjí. Úprava trestněprávní kvalifikace je možná," uvedla Kozumplíková. V případě těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti by viníkovi hrozilo až čtyřleté vězení, u obecného ohrožení je trestní sazba vyšší.

Podle zjištění policie nastala na schodišti před vstupem na diskotéku tlačenice vzhledem k vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven. To vedlo k následné panice a zranění osmi lidí ve věku 15 až 20 let. Policisté vyzvali případné další zraněné návštěvníky diskotéky, kteří nevyhledali lékařské ošetření na místě, ale až s odstupem času, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

"Hospitalizován je jeden člověk v těžkém stavu, jeden ve středně těžkém stavu, jeden na standardním lůžku. Dva byli propuštěni do domácí péče. Všichni jsou nezletilí," uvedla Lipovská. Více informací vzhledem k věku pacientů nesdělila.

Záchranná služba ošetřila po tlačenici tři muže a pět žen. Někteří byli intoxikovaní alkoholem. Vážná zranění se podle mluvčího záchranné služby Jakuba Omelky vyznačovala bezvědomím a takzvaným crush syndromem. Tento stav vzniká po dlouhodobém stlačení měkkých tkání a následném uvolnění bílkovin, které zneprůchodní ledviny. Pět zraněných převezly sanitky do zlínské nemocnice, dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení.

O pomoc při prověřování případu požádali policisté také veřejnost. Od návštěvníků diskotéky uvítají bližší informace k incidentu nebo kamerové záznamy. Ozvat se mohou na tísňovou linku 158.

Hasiči zřejmě budou kontrolovat budovu diskotéky, spolupracují také s policií na šetření události. "Zvažujeme kontrolu, dělali by ji kolegové z oddělení stavební prevence," řekl dnes novinářům ředitel krajských hasičů Vít Rušar. "Bude se kontrolovat soulad aktuálního stavu se schválenou požárně bezpečnostní dokumentací, to znamená, zda odpovídají prostory, únikové východy, jejich šířka, kapacita, zda odpovídá tomu, co bylo schváleno. Zda odpovídá aktuální využití jednotlivých prostor tomu, k čemu byly zkolaudovány. Zda to nebylo nějakým způsobem během let změněno bez toho, aniž by to bylo ohlášeno, nebo povoleno ze strany stavebního úřadu, který s námi úzce spolupracuje," uvedl ředitel.

Hasiči podle něj dělali v budově kontroly v letech 2015 a 2018, a to společně s policií při republikových akcích zaměřených na alkohol, drogy a hazard. Hasiči tehdy žádné pochybení nezjistili.