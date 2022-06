Policie uzavřela prověřování reklam na Čapím hnízdě

V případu dosud nikdo nebyl obviněn. Městské státní zastupitelství se k případu vyjádří zřejmě až příští týden.

"V současné době nadále platí, že lhůta pro skončení prověřování je stanovena do 25. června, tj. do této soboty. Pokud nastane situace, že bude prověřování skončeno, poskytnu Vám (s ohledem na stav, který nastane) odpovídající krátké vyjádření, a to nejdříve v příštím týdnu," sdělil ve čtvrtek ČTK mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Podle Seznam Zpráv dnes odpoledne pražská policie dokument odešle státnímu zastupitelství. Není ale známo, k jakému závěru vyšetřovatelé dospěli, tedy jestli někoho obviní, nebo bude případ odložen. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk webu řekl, že právo na poskytování informací mají vyhrazeno žalobci. Případ podle webu dozoruje státní zástupce František Partík. Ten může s policejním návrhem souhlasit, může ale také nařídit doplnění prověřování.

Kriminalisté se v případu podle dřívějších informací serveru iROZHLAS.cz zabývají podezřením, že suma 272 milionů korun v letech 2010 až 2013 ve skutečnosti nešla na reklamu, ale pomáhala Čapímu hnízdu splácet úvěr a společnosti Agrofert snížit si daně. Podezřením na daňový únik se kriminalisté začali zabývat při vyšetřování možného dotačního podvodu, ze kterého jsou nyní obžalováni bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová.

V dotační větvi kauzy je podstatou případu to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.

Obžalobou v této větvi se začne pražský městský soud zabývat v září. Státní zástupce viní Babiše a Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Žalobce pro ně navrhuje podmínku a peněžité tresty. Oba obžalovaní vinu v minulosti odmítli.