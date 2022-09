Policie vyšetřuje nehodu kolotoče v Havířově jako obecné ohrožení z nedbalosti

Ze 17 zraněných bylo sedm dětí a deset dospělých. V nemocnicích zůstává pět lidí.

"Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měla dopustit doposud neznámá osoba tím, že svým jednáním zapříčinila zranění několika osob v rámci probíhajících Havířovských slavností," řekl Černohorský.

Neštěstí se podle policie stalo okolo 15:15 v centru Havířova. Atrakce, jakási extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvaná Rotating Tower přestala fungovat a reagovat na ovládací prvky. Konstrukce, která vyvezla sedačky do výšky asi 15 metrů začala nečekaně a nekontrolovaně klesat k zemi. "Při tom se zavěšené sedačky s návštěvníky i nadále točily. Lidé proto naráželi do zábradlí pouťové atrakce a do okolo stojích překážek," řekl policejní mluvčí.

Doplnil, že provozovatelem kolotoče je třiapadesátiletý muž z Prostějovska. "Nadále se však bude zjišťovat, kdo v době události kolotoč provozoval, zda všechny osoby byly řádně proškoleny a měly povolení k činnosti. Jak byla pouťová atrakce instalována a bezpečnostně zajištěna," řekl Černohorský.

Na místě záchranáři ošetřili 14 lidí. Šest z nich byly děti ve věku sedm až 12 let, osm bylo dospělých. Kromě jednoho všechny odvezli do nemocnic v Havířově a ostravské fakultní nemocnice. Utrpěli převážně lehká nebo středně těžká poranění, především nohou a rukou. Dva pacienti byli zraněni těžce. Už během soboty lékaři v Havířově do domácího ošetření propustili sedm z devíti pacientů.

Podle mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petry Petlachové, celkem tamní lékaři ošetřili sedm zraněných. Čtyři z nich přivezly z místa neštěstí sanitky, tři přijeli po vlastní ose - jedno dítě a dva dospělí. "V péči lékařů nyní zůstávají tři pacienti. Jeden dospělý a dvě děti. Zdravotní stav všech je stabilizovaný," řekla.

Mluvčí policie dodal, že na místě dnes budou v práci pokračovat policejní technici. Do vyšetřování se zapojí i specialisté a znalci. "Havířovští policisté a karvinští kriminalisté zjistili skutečnost, že tento velký řetízkový kolotoč měl mít technické problémy již o den dříve, tedy v pátek 2. září odpoledne a večer. Z tohoto důvodu žádáme případné svědky či přímé účastníky a návštěvníky této pouťové atrakce, kteří jakékoli potíže s kolotočem zaznamenali, aby se nám kdykoli ozvali na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158," doplnil Černohorský.