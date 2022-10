Policie zjistila při kontrolách na hranicích se Slovenskem 242 migrujících lidí

— Autor: ČTK

Česká policie zjistila za uplynulých 24 hodin při kontrolách na hranicích se Slovenskem 242 migrujících lidí, z toho sedm bylo převaděčů. Policisté od nedělního do pondělního rána zkontrolovali zhruba 37.400 osob, na Slovensko jich vrátili 91. Policie to dnes uvedla na twitteru. Od znovuzavedení kontrol hlídky podle twitteru prověřily téměř 290.000 lidí, při migraci odhalily 2215 osob, z toho 54 převaděčů. Do sousední země vrátily 785 uprchlíků.