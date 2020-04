Policista zachránil řidiče uvězněného v hořícím autě, dvě minuty poté vybuchlo

"Už z dálky jsem viděl kouř. Rychle jsem zastavil a běžel k němu, kde už byla žena s mužem, kteří se snažili řidiče dostat ven z vozu a co nejdál od něj. Okamžitě jsem jim začal pomáhat a muže jsme vytáhli. Určitě pomohlo, že se dokázal sám odpoutat a otevřít si dveře," uvedl Bílek.

Řidič jim řekl, že auto je na plyn, hrozil tedy výbuch. "Několik menších výbuchů jsme slyšeli, když jsme ho vytahovali," řekl Bílek. Muže odtáhli desítky metrů od vozu. Po dvou minutách havarovaný vůz vybuchl a začal hořet. "Zraněnému jsem poskytl první pomoc. Po chvíli si ho převzal pracovník ze záchranky," dodal.

Muž, který slouží u policie šest let, tak stresující situaci ještě nezažil. "Stalo se mi poprvé, že auto začalo hned po nárazu hořet a nebyl čas na velké přemýšlení a plánování. Naštěstí se nám to podařilo. Stačila chvíle a muž by v autě nejspíše uhořel," řekl Bílek. Ocenil zároveň dvojici, která se muži bleskově vydala na pomoc. Odvedli obrovský kus výborné práce. V těchto situacích to mají obyčejní lidé o něco těžší, než policisté, řekl.