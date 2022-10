Policisté odhalili na hranicích se Slovenskem dalších 156 migrantů

— Autor: ČTK

Policisté na hranicích se Slovenskem od pondělního do dnešního rána zadrželi 156 migrantů a jednoho převaděče. Podmínky pro vstup do země podle nich nesplnilo 60 lidí a 44 lidí vrátili na Slovensko. Za čtyřiadvacet hodin zkontrolovali 29.306 lidí. Policie to uvedla na twitteru.