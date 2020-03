Policisté v Plzeňském kraji zkontrolovali tisíce aut, vstup a výjezd z ČR zakázali 43 vozům

"Provoz byl plynulý. Pendleři měli všechny požadované dokumenty," uvedla mluvčí. Řidičům z Česka odepřeli policisté výjezdy hlavně kvůli tomu, že si chtěli v Německu nakoupit, vybrat z bankomatu nebo vyřídit osobní záležitosti za hranicemi. Do ČR chtěli hlavně cizinci pro cigarety, pohonné hmoty a za známými. Největší frekvence vozidel byla na dálničním přechodu Rozvadov, největším v kraji.

Od noci z neděle na pondělí platí zákaz cestování Čechů do zahraničí, cizinci nesmí do ČR. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené a lidé mohou jezdit za prací. Pendleři smí od půlnoci z pátku na sobotu přes hranice pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů a knížkou pro výjezd i příjezd. Důvodem je velký výskyt falešných potvrzení. Lidé s nimi jezdili do Německa na časté nákupy, za známými i za prací načerno. "Knížku si mohou stáhnout z internetu nebo ji obdrží na hranicích," uvedla mluvčí. Jde o jednostránkový formulář formátu A4, kam dávají policisté pendlerům razítka na výjezdu i na příjezdu.

"Policisté pořádkové jednotky zkontrolovali v sobotu v kraji téměř 100 uzavřených provozoven a objektů. Vše bylo bez problémů," uvedla mluvčí. Hlídky dál dohlížejí, zda lidé ve vnitrozemí dodržují nařízení vlády a na průběh veřejného života, tedy zda se třeba neshlukují mladiství v parcích. "Zaznamenali jen minimum případů, kdy občané nenosili roušky. Zatím jsme je upozornili a vyřešili to domluvou," dodala.

Hlídka plzeňských strážníků ČTK řekla, že s jednotkami lidí, kteří neuposlechnou, sepíšou protokol a předají hygienické stanici, která může uložit pokutu až 5000 Kč. "Většinou jde o cizince a opilce. Bezdomovcům jsme roušky zajistili, většinou mají šátky," řekl strážník.