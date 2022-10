Policisté ve Zlínském kraji zajistili za poslední den 89 běženců, zadrželi i převaděče

"Nejvíce migrantů bylo včera (v úterý) zajištěno v okolí Velkých Karlovic," uvedl mluvčí. Další běžence podle něj policisté zajistili u Lopeníka nebo Vyškovce.

Od 29. září do dnešního rána zajistila policie ve Zlínském kraji v součtu 834 běženců. Vstup na území České republiky od začátku kontrol v regionu odepřela 91 migrantům, dalších 51 vrátila na území Slovenska. Policie v kraji od konce minulého měsíce zadržela i 11 převaděčů. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytli zástupci policie. Do Zlínského kraje začali proudit migranti, zejména Syřané, ve zvýšené míře od května, do středy 28. září jich policisté v regionu evidovali přes 3150.

Hranice se Slovenskem kontrolují stovky policistů, od neděle 9. října jim pomáhají také vojáci. Pracují na 27 bývalých hraničních přechodech, jinde nelze státní hranice překračovat. Policisté hlídají i takzvanou zelenou hranici. Ve Zlínském kraji kontrolují sedm silničních hraničních přechodů a dva železniční.

Zajištěné běžence ve Zlínském kraji policisté převážejí do migračního centra v Holešově na Kroměřížsku. V areálu tamní policejní školy zjišťují, zda nejsou migranti ozbrojeni, kontrolují jejich totožnost, fotografují je a berou jim otisky prstů. Poté je převážejí na vlakové nádraží do Hulína na Kroměřížsku, odkud běženci z tuzemska odjíždějí nebo pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky. Pro migranty je ČR vesměs tranzitní zemí, směřují zejména do Německa.