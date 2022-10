Policisté ve Zlínském kraji zajistili za posledních 24 hodin dalších 87 běženců

Z 87 migrantů zajištěných od úterního do dnešního rána ve Zlínském kraji byl podle Jaroše jeden vrácen na území Slovenska, 19 běžencům odepřeli policisté vstup na území ČR. Migranty policisté v úterý zajistili například na území Horní Lidče a Velkých Karlovic na Vsetínsku, Nedašovy Lhoty a Slavičína na Zlínsku. "Tentokrát to bylo spíše na Valašsku," řekl Jaroš.

Hranice se Slovenskem kontrolují stovky policistů. Pracují na 27 bývalých hraničních přechodech, jinde nelze státní hranice překračovat. Policisté hlídají i takzvanou zelenou hranici. Ve Zlínském kraji kontrolují sedm silničních hraničních přechodů a dva železniční.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek do dnešního rána zajistili policisté ve Zlínském kraji více než 500 běženců. Desítky z nich vrátili na Slovensko, dalším desítkám migrantů zabránili ve vstupu na území ČR. Do Zlínského kraje začali proudit migranti, zejména Syřané, ve zvýšené míře od května, do středy 28. září jich policie v regionu evidovala přes 3150.

Zajištěné běžence policie převáží do migračního centra v Holešově na Kroměřížsku. V areálu tamní policejní školy policisté zjišťují, zda nejsou migranti ozbrojeni, kontrolují jejich totožnost, fotografují je a berou jim otisky prstů. Poté je převážejí na vlakové nádraží do Hulína na Kroměřížsku, odkud běženci z tuzemska odjíždějí nebo pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky. Pro migranty je ČR vesměs tranzitní zemí, směřují zejména do Německa.