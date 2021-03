Politici vyzvali Pražany v dopise k ohleduplnosti kvůli covidu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Představitelé hlavního města vyzvali Pražany, aby se chovali ohleduplně a dodržovali nařízení proti šíření nemoci covid-19. Situace je podle politiků je nejvážnější za celou dobu pandemie. Za kritickou označili situaci v pražských nemocnicích. Obyvatelům vyjádřili podporu a poděkovali za to, že se chovají zodpovědně. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který podepsali představitelé všech politických klubů v zastupitelstvu, a to koalice i opozice.