Polovina Čechů bude v létě pracovat na rekonstrukci a zvelebování domácností a zahrad

Nejčastěji budou lidé pořizovat vybavení do domácnosti (45 procent) a rekonstruovat (42 procent). Do zvelebování zahrady či balkonu se pustí více než třetina (35 procent). Sedm z deseti respondentů bude investici hradit z úspor nebo aktuálně dostupné hotovosti (43 procent). Asi šest procent plánuje využít půjčku.

"Rekonstrukce a vylepšování bydlení bývá typické pro letní období. Letošní specifické jaro s karanténními omezeními ale ukázalo, že častější pobyt doma inspiroval řadu Čechů ke zpříjemnění domácího prostředí už dříve. V průběhu března až května tak investovala do rekonstrukce nebo zvelebení domova více než polovina Čechů, což je ve shodě se stejným podílem lidí, jež byli nuceni kvůli koronavirové pandemii zůstat delší čas doma," uvedl jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička.

Ze zhruba poloviny Čechů, kteří se v období pandemie do zvelebení domácnosti pustili, jich třetina přiznala výrazně vyšší investici, než v tomto jarním období obvykle realizují. Částku do 5000 korun investovali čtyři z deseti dotázaných, více než čtvrtina (27 procent) utratila 5000 až 10.000 korun. Téměř pětina investovala 10.000 až 30.000 Kč a 11 procent více než 30 tisíc korun, častěji lidé z generace nad 45 let.

Nejčastěji v období pandemie Češi pořizovali televizor nebo jinou audiovizuální techniku, oblíbeným artiklem byly i grily, udírny, houpačky a houpací sítě.