Polovina Čechů si loni pravidelně odkládala finance stranou

Více než 42 procent se muselo za svůj život potýkat s tíživou finanční situací. Vyplývá to z on-line průzkumu společnosti Ipsos MORI, který si nechala zpracovat britská skupina International Personal Finance, jež v ČR působí pod značkou Provident Financial.

Na 52 procent dotázaných v ČR uvedlo, že spořili každý měsíc nebo většinu měsíců. Vedle Čechů patří mezi pravidelně spořící také Estonci (51 procent). Mezi věkové skupiny, které si nejčastěji peníze odkládají pravidelně, patří v ČR mladí dospělí do 25 let a skupina 45 až 64 let (58 procent), ukázal průzkum. "Většina mladé generace přistupuje ke svým financím velmi zodpovědně a je zvyklá si část financí odkládat," uvedla mluvčí Providentu Kateřina Jarošová

Kromě věku má podle průzkumu na pravidelné ukládání peněz také značný vliv dosažené vzdělání. Téměř tři čtvrtiny respondentů s vysokoškolským vzděláním uvedly, že spoří každý měsíc či většinu měsíců. To stejné tvrdí jen 39 procent respondentů s nižším vzděláním.

Z průzkumu dále vyplývá, že 54 procent Čechů si myslí, že má poměrně dobré nebo dobré znalosti finančních produktů a služeb. Litevští (70 procent) a australští (67 procent) respondenti častěji uvedli, že si jsou finančními produkty a službami jisti. I v případě orientace mezi finančními produkty platí, že svou roli hraje vzdělání.

Více než polovina (54 procent) dotázaných v ČR uvedla, že se nikdy nedostala do tíživé životní situace, mezi které patří nedostatek finančních prostředků na běžný chod domácnosti, dlouhodobá nezaměstnanost, pracovní neschopnost, nebo zamítnutí žádosti o půjčku bankou či jiným věřitelem.

Na 42 procent českých účastníků průzkumu se naopak alespoň v jedné z následujících situací ocitlo. Šlo o nedostatek peněz na běžný chod domácnosti (22 procent), dlouhodobou pracovní neschopnost (20 procent), dlouhodobou nezaměstnanost (12 procent), žádost o úvěr zamítnutý bankou (12 procent) či žádost o úvěr zamítnutý jiným věřitelem (šest procent).

Agentura Ipsos průzkum uskutečnila v srpnu mezi dospělými ve věku 18 až 75 let v Austrálii, Česku, Maďarsku, Mexiku, Polsku, Rumunsku, a Španělsku a ve věku 18 až 65 let v Litvě, Estonsku a Lotyšsku. Celkem bylo dotazováno 5027 osob.