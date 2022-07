Pomoc mohla přijít minimálně o pár hodin dřív, říká senátor k požáru u Hřenska

Ředitel krajských hasičů Roman Vyskočil dnes odmítl, že by po nedělním vypuknutí požáru situaci podcenili. Za rozšířením požáru z původních sedmi hektarů na plochu až 1200 hektarů stojí podle něj hlavně sucho a vítr. Rakušan řekl televizi Nova, že až bude oheň dohašen, zásah prověří.

"V pondělí jsem poslouchal vyjádření, že je to pod kontrolou, přitom po obědě jsem měl informace z místa od hasičů, že to přerůstá rozumnou mez, kterou jsou schopni zvládat," řekl Linhart. Volal proto i ministrovi vnitra, který do Hřenska přijel druhý den. Podle Linharta měla být pomoc zajištěna minimálně o pár hodin dřív. Je třeba řešit to systémově, a ne že volají hasiči z terénu, že potřebují posily, a jejich nadřízení to nereflektují, uvedl. "Tak volají mně, aby se to pohnulo," řekl Linhart.

Mnohem větší problém senátor vidí v tom, že starostové okolních měst léta upozorňovali na to, jaké nebezpečí kůrovcem poničené dřevo ponechané v lesích představuje. "Léta se to zpochybňovalo, že suché dřevo je tu v ohromném množství a že tohle může nastat, a zlehčovalo se to," doplnil Linhart. "Nejde o ty hodiny v pondělí, jestli by se něčemu předešlo a možná by se utlumil rozsah, ale horší je, že se to léta zesměšňovalo," uvedl senátor. Podle něj byla také chyba, že se nechal les v neděli rozhořet. V neděli večer zůstala u požáru jedna jednotka hasičů, která na místo dohlížela. V pondělí odpoledne se situace vlivem větru zhoršila.

"Celý zásah projde důkladnou analýzou poté, co celý zásah skončí," řekl Nově Rakušan. "Od samého začátku jsem ve spojení s generálním ředitelem hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem, který mě informoval o okamžitém nasazení hasičů," uvedl ministr.

"Já si nemyslím, že by na začátku bylo podcenění situace. Byl to standardní požár, byly povolávané jednotky dle poplachových plánů. Celý zásah nám komplikovalo dlouhodobé sucho, velké množství hořlavého materiálu v této oblasti, kterou nechával národní park přírodě. Jsou tam cesty, které se neudržují. Silný vítr, který se měnil, pak roznášel požár na několik dalších samostatných ohnisek ve složitém nepřístupném terénu," uvedl Vyskočil. V lesích zůstalo hodně dřeva po kůrovcové kalamitě. Do hašení se hned na začátku zapojily dva policejní vrtulníky. Terén, ve kterém hoří, je velmi členitý, poradit si musí hasiči se skalami i příkrými stráněmi.

Množství dříví, které bylo na základě rozhodnutí vedení národního parku ponecháno v lesích, je podle předsedy Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) Jiřího Svobody důvodem, proč se požár tak rozšířil. "Pokud by vedení parku alespoň v částech, které jsou přístupné a které obklopují důležitou infrastrukturu či lidská sídliště, suché stromy nechalo odstranit, jistě by požár nebyl tak fatální," uvedl Svoboda. Kvůli požáru podle něj kromě stromů uhořely i miliony kusů hmyzu, stovky ptáků a drobných savců a obojživelníků. "Očekáváme, že se vyšetřovatelé při zjišťování příčin požáru budou zabývat i tím, zda je vůbec možné ponechávat v přírodě tak ohromná množství snadno vznětlivého suchého dřeva a zda tím nedošlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů," dodal předseda.

Mluvčí národního parku Tomáš Salov už dříve ČTK řekl, že by se z lesů kromě suchých stromů musela odvézt i hrabanka. "Je relativně jedno, jestli tam budou kmeny stromů nebo holina, protože hrabanka je tam pořád a dobře hoří," řekl mluvčí. Řekl, že při požáru v roce 2006 u Jetřichovic hořel zdravý zelený les, hasiči bojují i v tuto chvíli s ohněm na plochách, které kůrovec nenapadl.

Na hašení požáru v Českém Švýcarsku se dnes podílí sedm vrtulníků a čtyři letadla. Přibude k nim další vrtulník, který vyšle česká armáda. O vyslání dalšího vrtulníku dnes rozhodla slovenská vláda. Požár nyní hasí 80 jednotek, tedy asi 450 hasičů. Hasiči doufají, že se dnes podaří uhasit část požáru nad domy v Hřensku.