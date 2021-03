Poptávka po hotových jídlech v době epidemie roste

Denně navaří přes 20.000 jídel, která rozváží po celé republice. I letos očekává výrazný růst, řekl ČTK ředitel firmy Lukáš Drlík. Někteří dlouholetí klienty však podle něj naopak služby firmy přestali využívat, protože jim koronavirus omezil živobytí.

Společnost zaměstnává okolo 300 lidí a stále nabírá další. "Neustále rozšiřujeme nebo upravujeme prostory a snažíme se investovat do automatizace, ale je to jídlo. Některé věci se bez lidí zkrátka neobejdou, chybí především kuchaři. Obecně koronavirus ovlivnil naše podnikání především v oblasti lidských zdrojů. Nejsložitější jsou náhlé příkazy vlády. Pracují u nás třeba maminky malých dětí a musí se o ně starat, když nemohou do školky," uvedl Drlík.

Zdravé stravování se mimo jiné v uplynulém roce stalo subdodavatelem v armádním tendru na část obsahu bojových dávek potravin. "Největší změna proti historickým bojovým dávkám potravin je ta, že jídla jsou připravována z čerstvých mas, nejsou používána žádná dochucovadla a vývoj byl pod taktovkou našeho nutričního dozoru. Velký pokrok je i v technologii. Zatímco dříve bylo praxí syrové suroviny dát do konzervy a vaření proběhlo během samotné sterilizace, nyní jídlo nejprve uvaříme dle našich standardů a následně sterilizujeme," uvedl Drlík.

Větší zájem o hotová jídla eviduje i řetězec prodejen Albert, který rozšiřuje svou nabídku i v oblasti vegetariánských a veganských pokrmů. "Růst poptávky akcelerovala koronakrize, kdy řada lidí pracuje z domova, a v první vlně i vzhledem k zavřeným restauracím si zákazníci zvykli kupovat hotová jídla. Růst prodejů jsme rovněž zaznamenali v polévkách, a to jak tradičních, tak i v řadě Fresh Bistro, kde jsou zejména luštěninové a zeleninové polévky. Zvýšený zájem pozorujeme i nadále v segmentu ovoce a zeleniny," uvedl za společnost ředitel komunikace Jiří Mareček.