Poptávka po jízdních kolech výrazně stoupla, obchody mají vyprodáno

"Prodeje vzrostly až o 50 procent. Těch důvodů je několik. Lidé se báli, že kvůli opatřením proti koronaviru nebudou moci v létě cestovat do zahraničí, proto si koupili kolo pro domácí dovolenou. Někteří si kolo pořídili jako alternativu k městské hromadné dopravě, kterou se báli jezdit. Navíc nemohli chodit do bazénů a na jiná sportiště, ale jízda na kole zakázaná nebyla," uvedl Jiří Píša, produktový manažer společnosti Progress Cycle, která je distributorem značky Giant pro Česko a Slovensko.

Situace je podle něj složitá v tom, že kola se vyrábějí na delší dobu dopředu, on sám aktuálně zařizuje kola, která se budou prodávat v lednu nebo únoru 2021. "Loni nikdo netušil, co se bude letos na jaře dít. Kola nejsou rohlíky, které si můžete podle potřeby dopéct. Sklady máme skoro prázdné, není co prodávat," podotkl Píša. Nedostatek kol je podle něj celosvětový problém. Zlepšení situace očekává na podzim. "Do října by tady všichni měli kola mít. Ale je tady nejistota z dalšího vývoje. Nevíme, jestli ta výborná spotřebitelská nálada vydrží, nebo na nás dolehne ekonomická krize," uvedl dále Píša.

Obchodní ředitel společnosti Kross Tomáš Stratil označil letošní situaci na trhu za zcela abnormální. Zavření obchodů v polovině března bylo podle něj pro cykloprodejny extrémně zatěžující, protože to je období nastupující sezony. "Nás výrobce začala krize ovlivňovat již od přelomu ledna a února, kdy se kvůli zasažení Asie zpomalila nebo úplně zastavila výroba a následný transport komponentů do Evropy. Tento až osmitýdenní výpadek má samozřejmě velký negativní vliv na dodávky materiálu pro výrobu jízdních kol a elektrokol," doplnil Stratil.

Ve druhé polovině dubna a celý květen tak podle něj zásoby velkoobchodů často nepostačovaly aktuálním potřebám trhu. "Tato situace však měla příznivý vliv na doprodej starších skladových zásob a celý trh se tak pročistil jak na straně velkoobchodů, tak i maloobchodů. Aktuálně se zahajuje výroba kolekce 2021, která má zhruba měsíční zpoždění," uvedl Stratil.

Výrazně vyšší poptávku potvrdil také Jiří Uher ze společnosti Decathlon. Zásobování by se podle něj mohlo dostat do normálního stavu v průběhu srpna. "V době největší koronavirové krize, kdy byly pozastaveny naše montážní linky v Evropě a produkční linky komponentů na Taiwanu, se produkce zpozdila. Vlivem těchto neočekávaných událostí jsou naše prodejny zásobovány ve vlnách," sdělil Uher.

Lukáš Kerda ze společnosti Cyklosport Kerda uvedl, že firma v prodejně jízdní kola ještě má, i když u některých modelů již nejsou všechny velikosti a varianty. "Díky větším zásobám máme v prodejně kol ještě dost. Co se však skladů týče, tak dodavatelé již nemají téměř nic a čeká se na nové modely 2021, které budou na podzim," dodal Kerda.