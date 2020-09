Doručovatelka upozornila na nehygienické roušky, pošta jí vyhodila. Údajně za nadbytečnost

Údajně nedostali rukavice, dezinfekce či ochranné obleky. Roušky určené seniorům nad 60 let měli doručovatelé v době, kdy zemi zachvátila koronavirová pandemie, balit holýma rukama. „Na absenci ochranných prostředků jsme upozornili nadřízeného, ale na náš dotaz jsme žádnou odpověď nedostali. Ještě jsme dostali takovou malou radu, že nám přítel nebo manžel může doma pomoci s tím kompletováním,“ uvedla doručovatelka pro televizi CNN Prima News. Nadřízený, kterým by měl být David Švadlena, však vše popřel.

Byť doručovatelka dostala výpověď, Česká pošta kauzu ještě šetří. „Nyní ještě probíhá vnitřní kontrola pošty, jestli veškeré okolnosti, které se kolem případu odehrály, byly v pořádku. Závěry ze šetření bychom měli mít na začátku příštího týdne a pak bychom se k události mohli vyjádřit obšírněji,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošťačka tvrdí, že dostala vyhazov kvůli veřejné kritice a stala se tak obětním beránkem, aby úřad zmíněný problém zametl pod stůl. Podle ní je výpověď pro nadbytečnost jen záminka. Vitík to ale popírá. „I kdyby se tento incident nestal, dotyčná by nyní skončila. Na pobočce pracovala jen jako záskok za jinou doručovatelku, která byla dlouhodobě nemocná. Nyní se ale uzdravila, končí jí pracovní neschopnost, a tak se vrací do práce. Proto byla nadbytečná,“ vysvětluje mluvčí a dodává, že doručovatelce byla ukončena pracovní dohoda. „Nebyla tedy kmenovou zaměstnankyní České pošty. U pracovní dohody tak platí jiné parametry při uzavírání či jejím ukončení než oproti klasickému hlavnímu pracovnímu poměru.“

Českou poštu, jak uvedl server FORUM 24 , kvůli možnému selhání při balení roušek prošetřuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který však zatím nechce předjímat jakýkoli další vývoj v celém případu.

Je ale zajímavé, že krátce po upozornění na skandál, který se týká údajně nehygienického prostředí s rouškami, se dlouhodobě nemocná pošťačka zázračně uzdraví anebo ji zázračně vyléčila doručovatelka, která s kritikou vystoupila… Kdyby ještě žil Karel Čapek, mohl by napsat druhý díl svého Zločinu na poště (Povídky z jedné kapsy).