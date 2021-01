Posun v kauze Bereta: Hlavní líčení má začít 22. března, nařídil soud

Soudce Michal Matouš, který případ řeší, novinářům řekl, že dnešní jednání nařídil zejména kvůli návrhům obhájců. Ti například namítali, že je okresní soud místně nepříslušný, žádali také, aby byla věc vrácena státní zástupkyni do přípravného řízení. "Já jsem usoudil, že by bylo vhodné si to vyjasnit v rámci zasedání," uvedl Matouš. Jednání mělo být původně veřejné, kvůli epidemické situaci se ho nakonec veřejnost ale zúčastnit nemohla.

Po vyslechnutí návrhů, vyjádření účastníků a vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové dospěl soudní senát k závěru, že je možné nařídit hlavní líčení. "Dospěli jsme k závěru, že jsme místně příslušní k vedení řízení o obžalobě a k tomu, že není na místě vracet věc zpátky k došetření státní zástupkyni, z toho důvodu, že gró dokazování je při hlavním líčení u soudu. V případě, kdy bychom došli k závěru, že některé důkazy byly pořízeny nezákonně, jak namítají obžalovaní, tak s tím se bude muset vypořádat soud, nikoli státní zástupce v rámci došetření," řekl Matouš.

Okresní soud Praha-východ je podle něj místně příslušný proto, že se některé dílčí skutky, jež uvádí obžaloba, odehrávaly ve Zdibech, které pod obvod soudu spadají.

Podle Holubova obhájce Vlastimila Rampuly spis obsahuje závažná procesní pochybení. Za nepoužitelné Rampula označil "veškeré důkazy, které byly pořízeny sledováním vnitřních prostor motorového vozidla, které nenařídil soud, ale pouze státní zástupce". Další z obhájců Martin Korbař novinářům řekl, že důkazy v kauze nejsou jednoznačné a nesvědčí o vině. Máchová, která byla po zahájení stíhání dočasně zproštěna funkce, se hájí sama. Novinářům po jednání řekla, že k dnešnímu rozhodnutí soudu nemá výhrady. "Čtyři roky jsem nebyla v jednací síni, tak se těším," dodala.

Bradáčová po rozhodnutí uvedla, že je s rozhodnutím o zahájení hlavního líčení spokojena, bylo v souladu s jejím návrhem.

Vedoucí odboru protikorupční policie Holub, celník Šíma a žalobkyně Máchová jsou podle dřívějších informací médií viněni z toho, že neoprávněně předávali soukromému detektivovi Gáboríkovi informace, například z kauz Nemocnice Na Homolce nebo pražského dopravního podniku. Gáborík je pak údajně poskytoval svým klientům.

Skupina čelí obžalobě za zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.

Gáboríka, Šímu a Holuba policie obvinila v květnu 2016, Máchovou začali policisté stíhat o pět měsíců později. Zmrhal byl za podílnictví obviněn na konci roku 2018.