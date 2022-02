Potravinové banky loni shromáždily 9300 tun jídla

"Rok 2021 byl pokračováním náročného období, a to nejen v souvislosti s pandemií. Hned na začátku roku jsme intenzivně pomáhali s distribucí potravin, které nemohly zamířit do zavřených škol. Těch se povedlo zachránit několik stovek tun," uvedla ředitelka ČFPB Veronika Láchová. Celková hodnota potravin, které banky v loňském roce shromáždily, je přes 425 milionů korun. O rok dříve to bylo 300 milionů korun.

Potravinové banky se ale také staraly o distribuci ochranných pomůcek lidem v nouzi. Rozvezly více než sedm milionů roušek a tři miliony respirátorů. "Všechny potravinové banky jely celý rok doslova 'na plno', jsem pyšná na to, jak fungují a jak efektivně pracují," podotkla Láchová.

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují od roku 1992. Momentálně jich funguje 15 a k tomu centrální logistické centrum. Jejich provoz podporuje ministerstvo zemědělství, loni nově poskytlo dotaci na investici do infrastruktury i ministerstvo životního prostředí. Od roku 2018 začala platit novela zákona, podle které musí obchody s výměrou nad 400 metrů čtverečních nabídnout bankám nezávadné jídlo, které hodlají vyřadit z prodeje.

První potravinová banka na světě byla založena v roce 1967 ve Phoenixu v Arizoně, v Evropě první vznikla v roce 1984 v Paříži. V roce 1986 byla založená Evropská federace potravinových bank a v roce 1994 Česká federace potravinových bank.